Işıklar ve ‘güneşin şarkısı’

22 Kasım 2020 Pazar, 02:00

Daha önce analog bir reklam tabelasıyken 2011 yılında neo-liberalizmin parlamasıyla o da neon ışıklı LED ekran haline geldi.

Kiminin gözlerini kamaştırırken bir kısım Brükselliye de çok büyük ve parlak olduğu için itici gelmeye başladı. Brüksel bölgesi hükümeti ışıklı reklam için yeni bir ruhsat vermeyecek. Brüksel opera binasının bulunduğu Place de la Monnaie Meydanı’nda da aynı şekilde büyük bir ekran var. Görünen o ki sıra ona da gelecek. Caddelerdeki göz tırmalayıcı reklamlar da gözden geçirilecek. Başkentin ruhunun ve mirasının dev panolar ve ışıklarla gölgelenmesi yöneticileri rahatsız etmeye başlamış belli ki!

“Ellili yılların fotoğraflarında De Brouckère Meydanı gece hayatında Paris veya Londra ile yarışır bir şekilde görünüyor. Burası ihtişamlı ve cazibeli bir yerdi ama şimdi ölü ve terk edilmiş gibi” diyen yazar Pascal Verbeken, “Neon ışıklı reklam, her ne kadar sıradan da olsa De Brouckèreplein’in cazibeli ruhunun son kalıntısıydı” görüşünü dile getiriyor.

Pazarlama uzmanı Gino Van Ossel, “Reklamlar giderek daha az dikkat çeker hale gelmeli, bu mirasın görsel kirliliği giderek daha fazla sorgulanıyor” diyor haklı olarak.

Işıklı gösteriler

Geleneksel Noel ağacı 18 Kasım’da, tarihin buluştuğu turistik kent merkezi Grand Place Meydanı’nda yerini aldı. Işıklarla süslenecek olan 18 metre boyundaki çam ağacı salı günü görücüye çıkacak. Pek çok insana ışık ve neşe getirmesi bekleniyor.

Brüksel’in dünyaca ünlü Winter Wonders Noel Pazar”ı bu sene malum nedenden ötürü iptal edilmek zorunda kalındı. Brüksel kent yönetimi göz kamaştırıcı bir ışık gösterisiyle bunu telafi etmek için elinden geleni yapıyor. Işık gösterileri önceki yıllardaki bilinen mekânlarda yapılacak, hatta bu sene yenileri de eklenecek. “Brussels by Lights” Grand Place’ın iç avlusunda ağaç şeklinde bir origami heykeli ve Saint-Hubert Galerileri’nde altın origami kuşlarına yer verecek. Etkinlik 24 Kasım akşamı başlayacak. Saat 22.00’de sokağa çıkma yasağı başlayacağı için Brükselliler ışıklı gösterilerden yeterince yararlanamayacak.

Kentin ruhunu karartan dev reklam tabelalarının aksine Noel döneminde olduğu gibi geçici bir süre için eğlence amaçlı yapılan ışıklandırmalar insanın ruhunu aydınlatıyor. Noel ışıkları ıslak, gri ve hüzünlü Brüksel akşamlarında umut yeşertiyor, gözlerimizde ışıltılar yaratıyor.

Huzurevi muhabbet minibüsü

Bir de insanlığın içine düştüğü zor durumlarda etrafına umut ve ışık saçanlar var ki onları anlatmaya sayfalar yetmez. Engelliler için çalışmalar yapan Zonnelied Derneği’nin, Brüksel’deki huzurevlerini dolaşan korona güvenli hale dönüştürülmüş “Babbel Bubbel” muhabbet minibüsü girişimi gibi. Salgın ve sonrasında da sokağa çıkma yasağının etkisiyle her geçen gün aile bireyleri tarafından daha az ziyaret edilen ve kendi kaderlerine ve yalnızlığa terk edilen yaşlılara “Huzurevi sakinleri için mobil buluşma yeri” olanağı aslında bu muhabbet minibüsü.

İnsanları birbirlerini ve kendilerini daha iyi tanımaya teşvik ediyor bu girişim. Tekerlekli sandalye kullanan ve minibüse binmekte zorlananlar için minibüsün önüne çadır kuruluyor. Dernek, minibüsü huzurevi sakinlerinden biriyle görüşmek isteyen ailelere de verilebiliyor. Minibüste, huzurevi sakinleri, aile bireyleri, dernek çalışanları ya da yöneticileri ile korona güvenli bir şekilde sohbet ediyor, oyun oynuyor ya da eski bir plaktan müzik dinliyor.

Kim bilir belki de nostaljik plaklardan biri denk gelir ve Jacques Brel’in Bruxelles şarkısı dinlenir muhabbet minibüsünde! “Atlı tramvayları, geniş tel çemberli etek giyen ve elinde şemsiyesi olan kadını ya da silindir şapkalı adamı” ile bir zamanların gece hayatında Paris ve Londra ile yarışan Brouckère Meydanı canlanır huzurevi sakinlerinin gözlerinde. Zonnelied Derneği insanlığa umut oluyor, ışık oluyor. Hem de sessizce. Dev ilanlarla çevrelenen neon ışıklarla insanlara tepeden bakmasalar da onlar Flamanca adlarının Türkçe anlamı gibi “güneşin şarkısı”nı söyleyerek insanlığı aydınlatıyorlar.

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