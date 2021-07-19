'İşimi elimden aldın' tartışması sonrası Seda Sayan'dan Demet Akalın'a olay gönderme
Star TV'deki sabah programı nedeniyle karşı karşıya gelen Seda Sayan ve Demet Akalın arasındaki tartışmada yeni bir gelişme yaşandı. Sayan'ın yeni program tanıtımında "Bebeleri pistten alalım" sözleriyle bilinen şarkıyı seçmesi, sosyal medyada Akalın'a gönderme olarak yorumlandı.
Star TV'de yayımlanan, Demet Akalın ve Alişan'ın sunuculuğunu yaptığı programın final yapmasının ardından kanalın, Seda Sayan ile anlaşması, Demet Akalın'ı sinirlendirmiş; Akalın, Seda Sayan'ı işini elinden almakla suçlamıştı.
Daha sonrasında Akalın da, kavgalı olduğu Seda Sayan'ın sunuculuğunu bıraktığı Gelinim Mutfakta'nın kadrosuna katıldı. Akalın, haberi sosyal medya hesabından duyurmuştu.
PROGRAM TANITIMINDA GÖNDERME
Seda Sayan, son olarak Star TV'de ekrana gelecek "Sabahın Sultanı Seda Sayan" programının tanıtımı yaptı.
Ancak Sayan'ın tanıtımda kullandığı şarkı, sosyal medyada Demet Akalın'a gönderme olarak yorumlandı. Sayan'ın seçtiği Ankara şarkısında "Mekanın sahibi geldi, bebeleri pistten alalım" gibi ifadeler yer alıyor.
SEDA SAYAN'I İŞİNİ ELİNDEN ALMAKLA SUÇLAMIŞTI
Demet Akalın, Star TV'deki programının bittiğini duyurduğu hafta kanalın Seda Sayan'la anlaştığını duyunca sosyal medya hesabından paylaşım yaparak tepki göstermişti. Akalın, Sayan'a seslenerek "Cuma günü program bitişi ekiple ağlarken 'Ben başlıyorum' diye mesaj gönderdin. Cenaze evine davulla gidilmez. Son açıklamam ama beni seninle yanak yanağa göremezler" demişti.
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