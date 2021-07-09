Seda Sayan'ı işini elinden almakla suçlamıştı: Demet Akalın 'Gelinim Mutfakta' programının yeni sunucusu oldu
Star TV'deki sabah programı final yapan Demet Akalın, kavgalı olduğu Seda Sayan'ın sunuculuğunu bıraktığı Gelinim Mutfakta'nın kadrosuna katıldı. Akalın, haberi sosyal medya hesabından duyurdu.
Star TV'de Alişan ile sabah programı sunan Demet Akalın, geçtiğimiz haftalarda yaz aylarında konserlere çıkacağı gerekçesiyle yayının final yaptığını açıklayarak ekrana veda etmişti. Bu olayın ardından Seda Sayan da Kanal D ekranlarında yayımlanan Gelinim Mutfakta programının sunuculuğunu bırakarak Star TV'ye transfer olunca iki ünlü ismin arası açılmıştı.
SEDA YERİNE DEMET
Bu kanal transferleri sonrası birbirlerine ağır ithamlarda bulunan Demet Akalın ile Seda Sayan cephesinde son olarak şaşırtan bir gelişme daha yaşandı. Instagram hesabından bir fotoğraf paylaşan Akalın, Seda Sayan'ın ayrıldığı Gelinim Mutfakta programının yeni sunucusu olduğunu duyurdu.
SEDA SAYAN'I İŞİNİ ELİNDEN ALMAKLA SUÇLAMIŞTI
Demet Akalın, Star TV'deki programının bittiğini duyurduğu hafta kanalın Seda Sayan'la anlaştığını duyunca sosyal medya hesabından paylaşım yaparak tepki göstermişti. Akalın, Sayan'a seslenerek "Cuma günü program bitişi ekiple ağlarken 'Ben başlıyorum' diye mesaj gönderdin. Cenaze evine davulla gidilmez. Son açıklamam ama beni seninle yanak yanağa göremezler" demişti.
'BEN KİMSENİN EKMEĞİYLE OYNAMADIM'
Hakkında "Demet ve Alişan'ın ekmeğiyle oynadı" iddiaları çıkan Seda Sayan, sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak şunları söylemişti:
"50 kere söyledim 1 kere daha söylüyorum bir daha da sormasınlar. Ben kimsenin ekmeğiyle oynamadım, oynamam da. Bir daha konuşturmayın beni. Bunu bilen gayet iyi bilir. Bilmeyen de iyi öğrensin."
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