"İsimsizler hareketi" şüphelileri adliyeye sevk edildi
Sosyal medyada üzerinden "İsimsizler Hareketi" adı altında örgütlenen ve halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek, seçilmiş hükümeti yıpratmak ve kamuoyunda yankı uyandırmak amacıyla paylaşımlarda bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 18 şüpheli adliyeye sevk edildi.
İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden bir araya gelip "İsimsizler Hareketi" adı altında örgütlenen ve halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek, seçilmiş hükümeti yıpratmak ve kamuoyunda yankı uyandırmak amacıyla paylaşımlarda bulunan kişilere yönelik İstanbul'da 16 ilçede eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda devlet büyüklerine hakarette bulundukları da tespit edilen 24 kişi operasyon kapsamında gözaltına alındı. 25 Eylül'de gözaltına alınan şüphelilerin Siber Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı. İçlerinde örgüt lideri olarak ismi geçen Tamer D.'nin bulunduğu 18 şüpheli adliyeye sevk edildi.
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