İşitme engelli 40 çocuk beyin sapı implantı ameliyatını bekliyor

30 Ocak 2021 Cumartesi, 11:13

Ameliyatın, dil gelişiminin kazanıldığı kritik yaş olan 4 yaşına kadar yapılması gerektiğini belirten İşitme Engelliler ve Aileleri Derneği, ameliyatlarının yapılmamasının Türkiye’nin de taraf olduğu Birleşmiş Milletler Engelli Kişilerin Hakları Sözleşmesi’ne ve Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne aykırı olduğuna dikkat çekti. Dernekten yapılan açıklamada, "Boşa geçen her dakika çocuklarımızın aleyhine işlemekte olup Sağlık Bakanlığı’nın, SGK’nın ve tıbbi cihaz firmalarının bir an evvel anlaşmaları gerekmekte olup Devlet Malzeme Ofisi veya SGK üzerinden cihazlar temin edilmeli ve ameliyatlar yapılmaya devam edilmelidir" denildi.

"3,5 YAŞINDAKİ KIZIM HALA SESE KAVUŞAMADI"

Ameliyat olmayı bekleyen çocukların aileleri ve dernek yöneticileri ANKA'ya yaptıkları açıklamada SGK ve tıbbi cihaz firmaları arasındaki anlaşmazlığın bir an önce giderilmesi ve çocukların bir an önce ameliyat olması gerektiğini belirterek "Bizi çocuklarımızın sesine hasret bırakmayın" ifadelerine yer verdi.

3,5 yaşındaki işitme engelli Cansu Yöney'in annesi Serpil Yöney, Cansu'nun "Anne" deyişini çok merak ettiğini söyleyerek "İşitme cihazlarının maliyeti çok pahalı, bizim bunu ödemeye gücümüz yetmiyor, devlet karşılamıyor. Kızım 3,5 yaşında hala sese kavuşmadı. Her şey için geç kaldık. Bütün yetkililerden sadece Cansu’nun duyması için ameliyatların karşılanmasını istiyorum. Onun ‘Anne’ deyişini çok merak ediyorum" dedi.

"GEÇEN ZAMAN ÇOCUKLARIMIZIN ALEYHİNE İŞLİYOR"

Ameliyat olmayı bekleyen Mete Ali Daşyürek'in annesi Kezban Daşyürek de geçen zamanın çocuklarının aleyhine işlediğine dikkat çekerek "Mete Ali, ileri derecede işitme kayıplı, normal implant yeterli, değil beyin sapı implantı ameliyatı olması gerekiyor. SGK ve firma anlaşamadığı için ameliyatlar durdu. Geçen zaman çocuklarımızın aleyhine işliyor. Bir an önce firmayla anlaşma sağlansın, bizi çocuklarımızın sesine hasret bırakmayın" şeklinde konuştu.

Daha önce bir kulağından ameliyat olan Elçin Delibalta’nın annesi Öznur Delibalta ise kızının diğer kulağından da ameliyat olması için yetkililere anlaşmazlığın bir an önce giderilmesi çağrısında bulundu. Cihazın maliyetinin 100-120 bin lirayı bulduğuna dikkat çeken Delibalta, şunları söyledi:

"Kızım 3,5 yaşında. 1,5 senedir beyin sapı implantı kullancısı, ikinci kulak için ameliyat olmayı bekliyor. Türkiye’de ameliyatlar durmuş durumda, hiçbir hastanede bu ameliyatlar yapılmıyor. SGK, cihazın yaklaşık 38 bin lirasını karşılıyor, geri kalan kısmını firma aileden talep ediyor. Cihazın maliyeti 100-120 bin lirayı buluyor. Bunu bizim karşılamamız imkansız. Çocuklarımızın bir an önce sese kavuşmasını istiyoruz."

"AKRANLARI GİBİ İŞİTEBİLMELERİ İÇİN İLK DÖRT YAŞ ÇOK ÖNEMLİ"

İşitme Engelliler ve Aileleri Derneği Başkanı Pelin Atik ise ameliyatların durdurulmasının yaklaşık 40 çocuğun sessizliğe gömülmesi anlamı taşıdığını ifade ederek şöyle devam etti:

"Beyin sapı implantı işitme sinirinin gelişmediği durumlarda uygulanan cerrahi bir işlemdir. Artan döviz kurları nedeniyle tıbbi cihaz firmaları ve SGK arasındaki anlaşmazlıktan dolayı ameliyatlar durduruldu. Bu da ameliyat bekleyen yaklaşık 40 çocuğun sessizliğe gömülmesi demektir. Dil gelişiminin kazanıldığı ilk 4 yaş çok önemli olup akranları gibi işitip konuşabilmeleri için bu ameliyatların tekrar başlatılması gerekmektedir."

"BU ÇOCUKLAR KURTARILMALI"

Bakırköy Kent Konseyi Genel Sekreteri Halim Kızılırmak da devletin maliyetlerin yüksek olması nedeniyle bu çocukları heba edemeyeceğini söyledi. Kızılırmak, yetkililere seslenerek "BM’nin engelli haklarına bakıldığı zaman bu çocukların mağdur edilmemesi gerekiyor. Ama SGK, devletimiz fazla maliyetli diye bu çocukları heba edemez. Bu çocukların bir daha duyma ve konuşma şansları söz konusu olamaz. Bu çocuklar kurtarılmalıdır. Bu çocuklar belki ülkemize bilim adamı, fen insanı, edebiyatçı, müzik insanı olarak dönüş yapacaktır. Sosyal devlet olma anlayışı ile hareket etmemiz gerekiyor" dedi.