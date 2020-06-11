İskân sahteciliğine iyi hal indirimi

11 Haziran 2020 Perşembe, 06:00

Eski CHP’li Büyükşehir Belediye Meclis üyesi Hüseyin Sağ ve bazı yurttaşlar “Mashattan” konutlarıyla ilgili “yapı kullanma izin-iskân belgesi” hakkında yaptıkları suç duyurusunun ardından dönemin Şişli Belediye Başkanlığı İmar Komisyonu Başkanı Cemil Vasken Barın ve kontrol mühendisi Faruk Akar hakkında “Kamu Görevlisinin Resmi Belgede Sahteciliği” suçundan iddianame düzenlenmişti.

Adli Tıp Kurumu’nun tespitlerinin yer aldığı iddianamede, “Şüphelilerin belediye kayıtlarında bulunmayan 10 adet iskân belgesini kendileri imzalayıp diğer imzaların başkaları tarafından atılması neticesinde sahte oluşturulan iskân belgelerini düzenledikleri, böylece atılı suçu işledikleri tüm evrak kapsamında anlaşılmıştır” ifadelerine yer verilmişti.

İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi davayı karara bağladı. Cemil Vasken Barın’ın “suça karşı kastının olmadığı” gerekçesiyle beraatına karar verildi. Mahkeme, Faruk Akar’ın resmi belgede sahtecilik suçunu işleme kastı ile hareket etmediğini belirterek Akar’a “görevi kötüye kullanma” suçundan 6 ay hapis cezası verdi. Akar’ın iyi hali göz önünde bulundurularak hapis cezası 5 aya indirildi ve hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Konut sakinleri karara tepki göstererek “Ortada belediyede kaydı olmayan, sahte imzaların olduğu bir belge var. Gelinen noktada belediyeden alt seviyede birinin sırtına ufak bir ceza ile kurtulmuş bi durum var. Bizim yani kat maliklerinin sorusu bu sahte belgeyi kimler ne maksatla, ne karşılığında aldı? Kimler rant sağladı?” diye sordu. Konut sakinleri karara itiraz edeceklerini söyledi.