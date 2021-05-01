İSKİ açıkladı: İstanbul barajlarında son durum!

01 Mayıs 2021 Cumartesi, 10:23

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki su seviyesi 8 Ocak'ta yüzde 19.6'ya kadar inerken, aradan geçen sürede yağışlarla birlikte yüzde 61.4 arttı. Son bir haftada ise yüzde 0.15 azalma gözlendi.

DOLULUK ORANI YÜZDE 81 OLDU

İSKİ'den alınan son bilgiye göre kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün, 1 Mayıs itibarıyla yüzde 81 olarak ölçülürken, su oranı son bir yılın ortalamasının üzerinde seyrediyor.

30 Nisan 2021 tarihinde İstanbul'a verilen su miktarı: 2 milyon 783 bin metreküp olarak ölçüldü.