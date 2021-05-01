İSKİ açıkladı: İstanbul barajlarında son durum!
Son yağışlarla birlikte mega kente su sağlayan barajların seviyesi 1 Mayıs itibariyle yüzde 80,64 olarak ölçüldü.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki su seviyesi 8 Ocak'ta yüzde 19.6'ya kadar inerken, aradan geçen sürede yağışlarla birlikte yüzde 61.4 arttı. Son bir haftada ise yüzde 0.15 azalma gözlendi.
DOLULUK ORANI YÜZDE 81 OLDU
İSKİ'den alınan son bilgiye göre kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün, 1 Mayıs itibarıyla yüzde 81 olarak ölçülürken, su oranı son bir yılın ortalamasının üzerinde seyrediyor.
30 Nisan 2021 tarihinde İstanbul'a verilen su miktarı: 2 milyon 783 bin metreküp olarak ölçüldü.
Video Haberler
- İmamoğlu'ndan videolu 1 Mayıs mesajı
- En kötü ihtimalle Türkiye'deyim dedi, tepki yağdı
- Bombacılar Habertürk TV yayında: Tam dibimizdeymiş!
- Kütahya'da iki TIR çarpıştı: 2 ölü
- İstanbul trafiğinde skandal görüntüler
- Tam kapanmanın ilk gününde metrelerce araç kuyruğu
- Esenyurt’ta satırlı sopalı ‘laf atma’ kavgası
- Mehmet Öz'den kız kardeşine yeni suçlama
- Küçük çocuktan kova ile bateri şov
- Canlı yayında attığı tweetleri inkar etti
En Çok Okunan Haberler
- Tekeller 'yasak kalktı' dedi, bakanlık açıklama yaptı
- AKP'ye büyük şok! Son ankette partilerin oy oranı
- Cüneyt Arkın zor günleri anlattı: Ekmeğe bakarak uyurdum
- En kötü ihtimalle Türkiye'deyim dedi, tepki yağdı
- İstanbul Valiliği'nden 1 Mayıs kararı
- Soylu'dan alkol yasağına ilişkin açıklama
- Erdoğan kararı damadı için imzaladı
- Alkol satan zincir mağazalara ceza!
- Alkollü içki yasak çünkü...
- Polis, seyir halindeki motor sürücüsüne kaskla vurdu