İstanbul’da baraj doluluk oranları yüzde 75’i geçti

06 Nisan 2021 Salı, 15:33

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), barajlardaki su seviyesi 8 Ocak'ta yüzde 19.16'ya kadar inerken, aradan geçen sürede yağışlarla yüzde 55.54 arttığını kaydetti.

Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün yüzde 75.88 olarak ölçülürken, barajlar bir günde yüzde 1.18 artış gözlendi. İSKİ'nin geçmiş yıllardaki verilerine göre geçen yıl aynı dönemde baraj doluluk oranlarının yüzde 68.7 olduğu kaydedildi.

5 Nisan 2021 tarihinde İstanbul'a verilen su miktarı: 2 milyon 661 bin metreküp

6 Nisan 2021 tarihi itibariyle içme suyu kaynaklarımızın doluluk oranı: %75,88 pic.twitter.com/WwJ5XmABir — İSKİ Genel Müdürlüğü (@iskignmudurlugu) April 6, 2021

İstanbul'da bulunan barajlardaki doluluk oranları şöyle:

Istrancalar'da yüzde 80.31, Terkos'ta yüzde 70.86, Sazlıdere'de yüzde 40.25, Alibey'de yüzde 65.05, Büyükçekmece'de yüzde 74, Ömerli'de yüzde 93.22, Darlık'ta yüzde 90.77, Elmalı'da yüzde 88.71, Kazandere'de yüzde 66.1 ve Pabuçdere'de yüzde 58.19.