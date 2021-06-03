İSKİ Boğaz'a atık su girişini engelleme için çalışmaları başlattı

03 Haziran 2021 Perşembe, 12:34

İstanbul Büyükşehir Belediyesi bağlı kuruluşu İSKİ, Üsküdar'ın sahil kesiminde zemin şatları ve trafik yoğunluğu nedeniyle yıllardır yapılamayan altyapı çalışmalarını tamamlıyor. Bu kapsamda, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Vaniköy Mahallesi arasındaki 4 noktadan, doğrudan İstanbul Boğazı'na ulaşan atık suları kesecek çalışmayı başlattı.

EKİM AYINDA TAMAMLANACAK

Çalışmalara ilişkin bilgi veren İSKİ Genel Müdür Raif Mermutlu, "Beylerbeyi İstavroz tünelinde toplanacak bütün atık sular, Küçüksu Ön Arıtma Tesisine aktarılacak. İstanbullular hatırlarlar; Kurban Bayramlarından sonra Boğaz'da istenmeyen görüntüler oluşurdu. İşte bu tünel vasıtasıyla, bölgedeki 4 noktadan Boğaz'a ulaşan atık sular, arıtma tesisine aktarılarak bu görüntüler ortadan kaldırmış olacak" dedi.

Çalışmalar kapsamında, 3.2 metre çapında ve 600 metre uzunluğunda tünel ile toplam da 1.400 metre uzunluğunda atık su hattı yapılacak. Çalışmalar tamamlandığında yağmursuları denize aktarılırken atık sular ise Küçüksu Beylerbeyi tüneli vasıtasıyla Küçüksu’daki atık su arıtma tesisine iletilecek. Toplam 36 milyon lira maliyetindeki çalışmaların ekim ayı sonunda tamamlanması planlanıyor.