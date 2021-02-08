İskilipli Atıf anması: Vali istifaya çağrıldı

08 Şubat 2021 Pazartesi, 03:30

CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, İskilipli Atıf hakkındaki mahkeme kararının ancak “iade-i muhakeme” yolu ya da TBMM’nin alacağı “af kararı” ile kaldırılabileceğine dikkat çekerek anmaya katılan yetkililerin suç işlediğine dikkat çekti.

"SUÇ İŞLİYORLAR"

Köse, “Milli Mücadele düşmanı İskilipli Atıf Hoca için iki hususta da alınmış bir karar yoktur. Hal böyle iken Çorum Valisi ve devlet erkânının katılımı ile mezarı başında anılması suçu ve suçluyu övmektir ve suçtur. Bağımsız Türk yargısının önünde hesap vereceğiniz günler çok yakındır” dedi.

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Samsun Şube Başkanı Dr. Işık Özkefeli ise “Vatan haini İskilipli Atıf için iadeyi itibar istendiğini çok üzülerek takip etmekteyiz. Türkiye Cumhuriyeti ve Mustafa Kemal Atatürk sahipsiz değildir. Türkiye Cumhuriyeti devrimlerini ve kurucu lideri Atatürk’ü her kim içine sindiremiyorsa, Cumhuriyetin faziletleri sayesinde olan işgal ettikleri o makamlardan derhal istifa etmelidir. Bu anma programını; Milli Mücadele ve cumhuriyete bir meydan okuma olarak görüyor ve İçişleri Bakanlığı’nı derhal göreve davet ediyoruz. Toplumu Atatürk, Cumhuriyet ve Kuvayi Milliye gibi ortak değerler üzerinden kin ve nefrete sürükleyen bu anma töreni için gerekli yasal tahkikat başlatılmalıdır” dedi.