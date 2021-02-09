İskilipli Atıf’ın devlet protokolü ile anılmasına tepkiler sürerken İskilip’te çirkin saldırı

09 Şubat 2021 Salı, 06:00

Dün sabah saat 08.00 sıralarında CHP ilçe binasına gelen, kamera kayıt görüntülerinde ismi M.Ö olduğu tespit edilen şahıs kapıyı, sayaçları ve CHP tabelasını boyayıp kaçtı. CHP İskilip İlçe başkanı Yusuf Var, ilçe binasının kırmızıya boyanmasını sabah saatlerinde parti binasındaki komşulardan öğrendiklerini belirterek bunun son günlerde Türkiye’de oynanan bir oyunun bir parçası olduğunu, bu oyunun küçük bir örneğinin de İskilip’te yaşandığını söyledi. Var, partileri üzerinden oynanmaya çalışılan oyuna asla gelmeyeceklerini kaydetti. Saldırının CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse’nin İskilipli Atıf’ın devlet protokolü tarafından anılmasına gösterdiği tepkinin hemen ardından gelmesi dikkat çekti.

CHP’li Köse, önceki gün yaptığı açıklamada İskilipli Atıf hakkındaki mahkeme kararının ancak “iadeyi muhakeme” yolu ya da TBMM’nin alacağı “af kararı” ile kaldırılabileceğine dikkat çekerek anmaya katılan yetkililerin suç işlediğine dikkat çekti. Köse, “Milli mücadele düşmanı İskilipli Atıf Hoca için iki hususta da alınmış bir karar yoktur. Hal böyle iken Çorum Valisi ve devlet erkânının katılımı ile mezarı başında anılması suçu ve suçluyu övmektir ve suçtur. Bağımsız Türk yargısının önünde hesap vereceğiniz günler çok yakındır” ifadelerini kullanmıştı.

Polis, kamera görüntülerinden kimliğini belirlediği Mustafa Özel’i gözaltına aldı. Özel verdiği ifade de CHP’nin siyasi söylemlerinden dolayı böyle bir girişimde bulunduğunu belirtti. Özel’in yağma, yalancı tanıklık ve yaralama gibi suçlardan sabıkalı olduğu öğrenildi.