İskilipli Atıf’ın devlet protokolü ile anılmasına tepkiler sürerken İskilip’te çirkin saldırı
Milli Mücadele döneminde İngilizlerin desteği ile Kuvayi Milliye’ye düşmanlık yapan Teali İslam Cemiyeti’nin yöneticisi İskilipli Atıf’ın devlet protokolü tarafından anılmasına tepkiler sürerken CHP İskilip ilçe binasına kırmızı boyalı saldırı düzenlendi.
Dün sabah saat 08.00 sıralarında CHP ilçe binasına gelen, kamera kayıt görüntülerinde ismi M.Ö olduğu tespit edilen şahıs kapıyı, sayaçları ve CHP tabelasını boyayıp kaçtı. CHP İskilip İlçe başkanı Yusuf Var, ilçe binasının kırmızıya boyanmasını sabah saatlerinde parti binasındaki komşulardan öğrendiklerini belirterek bunun son günlerde Türkiye’de oynanan bir oyunun bir parçası olduğunu, bu oyunun küçük bir örneğinin de İskilip’te yaşandığını söyledi. Var, partileri üzerinden oynanmaya çalışılan oyuna asla gelmeyeceklerini kaydetti. Saldırının CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse’nin İskilipli Atıf’ın devlet protokolü tarafından anılmasına gösterdiği tepkinin hemen ardından gelmesi dikkat çekti.
CHP’li Köse, önceki gün yaptığı açıklamada İskilipli Atıf hakkındaki mahkeme kararının ancak “iadeyi muhakeme” yolu ya da TBMM’nin alacağı “af kararı” ile kaldırılabileceğine dikkat çekerek anmaya katılan yetkililerin suç işlediğine dikkat çekti. Köse, “Milli mücadele düşmanı İskilipli Atıf Hoca için iki hususta da alınmış bir karar yoktur. Hal böyle iken Çorum Valisi ve devlet erkânının katılımı ile mezarı başında anılması suçu ve suçluyu övmektir ve suçtur. Bağımsız Türk yargısının önünde hesap vereceğiniz günler çok yakındır” ifadelerini kullanmıştı.
Polis, kamera görüntülerinden kimliğini belirlediği Mustafa Özel’i gözaltına aldı. Özel verdiği ifade de CHP’nin siyasi söylemlerinden dolayı böyle bir girişimde bulunduğunu belirtti. Özel’in yağma, yalancı tanıklık ve yaralama gibi suçlardan sabıkalı olduğu öğrenildi.
En Çok Okunan Haberler
- WhatsApp yeni özelliğini duyurdu
- Erdoğan'ın cezaevi mektubu ortaya çıktı
- Boğaziçi'ne aranan yardımcılar bulundu
- Milyonlarca liralık ihale yine ‘yabancı’ya gitmedi!
- Demirtaş'tan önümüzdeki seçimlere ilişkin tespit
- FAHRETTİN 451
- Bir öğrenci daha tutuklandı
- İYİ Parti'de Aytun Çıray'la ilgili karara tepki
- İmamoğlu'ndan, AKP'li ilçe belediyelerine veto!
- Libya'nın yeni Başbakanı Abdülhamid Dibeybe kimdir?
Video Haberler
- Büyük İskender'in geçtiği söylenen köprüye beton!
- Sağlık sorusuna yanlış yanıt veren doktor konuştu
- 12 yaşındaki çocuktan tehlikeli deney!
- Mecidiyeköy meydanı yenileniyor
- Ümraniye'de fabrikada korkutan yangın
- İstanbul Havalimanı’nda doğan bebeğe isim önerisi
- İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasında dehşet saçtı
- Kadın doktora hastanede orakla saldırı
- Nazım Hikmet'in şiiriyle klip hazırladılar
- Ankara'nın göbeğinden isyan etti
En Çok Okunan Haberler
- WhatsApp yeni özelliğini duyurdu
- Erdoğan'ın cezaevi mektubu ortaya çıktı
- Boğaziçi'ne aranan yardımcılar bulundu
- Milyonlarca liralık ihale yine ‘yabancı’ya gitmedi!
- Demirtaş'tan önümüzdeki seçimlere ilişkin tespit
- FAHRETTİN 451
- Bir öğrenci daha tutuklandı
- İYİ Parti'de Aytun Çıray'la ilgili karara tepki
- İmamoğlu'ndan, AKP'li ilçe belediyelerine veto!
- Libya'nın yeni Başbakanı Abdülhamid Dibeybe kimdir?