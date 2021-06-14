İskoçya - Çekya EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

14 Haziran 2021 Pazartesi, 08:51

Avrupa Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. D Grubu mücadelesinde karşı karşıya gelecek iki takım grubun ikinci maçını oynayacak. D Grubu'nun favorileri Hırvatistan ve İngiltere dün kozlarını paylaşmış ve kazanan İngiltere olmuştu.

İskoçya - Çekya maçı 14 Haziran Pazartesi günü saat 16:00'da TRT 1'de canlı yayınlanacak. Müsabakada Alman hakem Daniel Siebert düdük çalacak.

İSKOÇYA - ÇEKYA MUHTEMEL 11'LER:

İskoçya: Marshall, Hendry, Hanley, Tierney, O’Donnell, McTominay, McGregor, McGinn, Robertson, Dykes, Adams

Çekya: Vaclik, Coufal, Celustka, Kalas, Boril, Soucek, Kral, Masopust, Darida, Jankto, Schick