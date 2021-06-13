Özel Sporcular Kadın Para Atletizm Milli Takımı, dünya şampiyonu oldu

13 Haziran 2021 Pazar, 17:05

Polonya'nın Bydgoszcz şehrinde düzenlenen VIRTÜS Para Atletizm Dünya Şampiyonası'nda, 5 altın, 4 gümüş ve 6 bronz madalya kazanan Özel Sporcular Kadın Para Atletizm Milli Takımı, dünya şampiyonu olarak birincilik kupasını elde etti.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Esra Bayrak, Muhsine Gezer, Edanur Akın, Mihriban Kokmaz, Eda Yıldırım ve Fatma Damla Altın'dan oluşan Özel Sporcular Kadın Para Atletizm Milli Takımı, tarihinde ilki başararak dünya şampiyonu oldu.

Ay-yıldızlı milliler, turnuvada 4x400 metre bayrak yarışında takım halinde birinci olarak Türkiye'ye altın madalya kazandırdı.

Öte yandan milli özel sporcu Eda Yıldırım ise cirit atmada birinci olarak altın madalya kazandı. 17 yaşındaki Eda Yıldırım, VIRTÜS Para Atletizm Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan en genç sporcu unvanının sahibi oldu.

Milli özel sporcu Fatma Damla Altın ise yüksek atlamada gümüş, 100 metre engellide bronz madalya kazandı. Fatma Damla Altın, şampiyonada 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya elde etti.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, şampiyona sonrası yaptığı açıklamada, "Her zaman bize inanan ve büyük destekleri olan, özel sporcularımızı bağrına basan Türk halkına, spor ve haber medyamıza teşekkürlerimi sunuyorum. Sporcularımızı anında tebrik eden, Cumhurbaşkanlığı Külliyesine davet eden ve her zaman engelli sporcularımızın yanında olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür ediyorum, ayrıca bizlere sponsor desteği verip özel sporcularımızın şampiyonluğunda payı olan Spor Toto'ya, Türkiye Engelliler Spor ve Eğitim Vakfı'na (TESYEV), Türkiye Milli Paralimpik Komitesi'ne (TMPK) ve Spor Genel Müdürlüğümüze teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.