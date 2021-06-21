İskoçya Milli Takımı'ndan bir oyuncunun testi pozitif çıktı

İskoçya Milli Takımı'nda forma giyen Gilmour'un koronavirüs testi pozitif çıktı

AA
21 Haziran 2021 Pazartesi, 12:48
İskoçya Milli Takımı'ndan bir oyuncunun testi pozitif çıktı
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İskoçya Milli Takımı'nda forma giyen Billy Gilmour'un yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

İskoçya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 20 yaşındaki orta saha oyuncusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve 10 gün karantinada kalacağı kaydedildi.

Gilmour, 0-0 berabere sona eren İngiltere maçında 76 dakika forma giymişti.

D Grubu'nda 1 puanla son sırada yer alan İskoçya, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki son grup maçında aynı puana sahip Hırvatistan ile yarın karşı karşıya gelecek.



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