Bakü'de Fenerbahçe taraftarından Şenol Güneş'e tepki

EURO 2020'de dün oynanan Türkiye - İsviçre maçı sırasında, Bakü'deki bir Fenerbahçe taraftarı, takım otobüsüne astığı yazıyla Şenol Güneş'i protesto etti.

cumhuriyet.com.tr
21 Haziran 2021 Pazartesi, 12:09
Bakü'de Fenerbahçe taraftarından Şenol Güneş'e tepki
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EURO 2020 (Avrupa Futbol Şampiyonası) A Grubu'nda oynadığı üç maç sonucu turnuvaya puan alamayan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Şenol Güneş, Fenerbahçeli taraftarlar tarafından protesto edildi.

TV100'ün haberine göre, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de dün akşam Türkiye - İsviçre maçının oynandığı sırada bir Fenerbahçe taraftarı, milli takıma tahsis edilen takım otobüsünün önüne "Fenerbahçe düşmanı Şenol Güneş" yazan bir kağıt sıkıştırdı.

A Milli Futbol Takımı, Azerbaycan'dan bugün dönüyor.


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