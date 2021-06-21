Marial Shayok Fenerbahçe Beko’da

Fenerbahçe Beko, Marial Shayok ile anlaştıklarını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
21 Haziran 2021 Pazartesi, 12:09
Marial Shayok Fenerbahçe Beko’da
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Fenerbahçe Beko, yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

Fenerbahçe Beko, gelecek sezon için Kanadalı basketbocu Marial Shayok ile anlaştıklarını duyurdu.

Fenerbahçe Beko, Marial Shayok'un transferini şu açıklama ile duyurdu:

"Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız yeni sezon kadro planlamaları kapsamında, son sezonunu Frutti Extra Bursaspor’da geçiren Kanadalı guard-forvet Marial Shayok (1.96, 1995) ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardı."


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