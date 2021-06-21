Marial Shayok Fenerbahçe Beko’da
Fenerbahçe Beko, Marial Shayok ile anlaştıklarını duyurdu.
Fenerbahçe Beko, yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.
Fenerbahçe Beko, gelecek sezon için Kanadalı basketbocu Marial Shayok ile anlaştıklarını duyurdu.
Fenerbahçe Beko, Marial Shayok'un transferini şu açıklama ile duyurdu:
"Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız yeni sezon kadro planlamaları kapsamında, son sezonunu Frutti Extra Bursaspor’da geçiren Kanadalı guard-forvet Marial Shayok (1.96, 1995) ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardı."
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