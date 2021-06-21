Fransa'da Ousmane Dembele, EURO 2020'ye veda etti

21 Haziran 2021 Pazartesi, 12:53

Avrupa Futbol Şampiyonası’nda mücadele eden Fransa Milli Takımı’nın yıldız oyuncusundan kötü haber geldi.

EURO 2020 F Grubu’nda Macaristan ile karşılaşan Fransa’da 87.dakikada sakatlanan Ousmane Dembélé yerini Thomas Lemar’a bırakmıştı.

Fransa Milli Takım'ından yapılan açıklamaya göre, Macaristan maçında sakatlanarak oyundan çıkan Ousmane Dembélé, EURO 2020’nin diğer maçlarında forma giyemeyecek.

Fransa Milli Takımı, sosyal medya hesabından Ousmane Dembélé ile ilgili şu paylaşımı yaptı: