İskoçya'nın Glasgow kentinde otelde bıçaklı saldırı: '3 kişi hayatını kaybetti'
Glasgow'da bir otelde üç kişinin bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybettiği bildiriliyor. Edinilen bilgilere göre şüpheli polis tarafından vurularak öldürüldü.
İskoçya'nın Glasgow kentinde bir otelde üç kişinin bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybettiği bildiriliyor.
Edinilen bilgilere göre şüpheli polis tarafından vurularak öldürüldü.
İskoçya polisi, bir polis memurunun bıçaklandığını doğruladı.
Yapılan açıklamada, durumun "kontrol altında olduğu", herhangi bir tehdidin olmadığı belirtildi.
Saldırının düzenlendiği kent merkezinde West George Caddesi'ndeki Park Inn oteli dışında polisler devriye geziyor.
Ayrıntılar birazdan....
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