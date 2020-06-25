Islah edilemeyen dere felakete yol açtı

25 Haziran 2020 Perşembe, 12:49

Esenyurt'taki Evren Oto Sanayi Sitesi içerisinde geçtiğimiz günlerde yaşanan dere felaketi, site esnafına büyük boyutlarda zarar verdi. Esnaf sitede toplamda 534 iş yeri bulunduğunu belirterek, her yağmur yağdığında aynı sorunun yaşanmasına rağmen hâlâ çözüm bulunamadığını söylüyor.

Cumhuriyet'e konuşan Evren Oto Sanayi Sitesi Başkanı İbrahim Hüyük, sitenin 2'inci Kısım 1622 Sokak paralelinden geçmekte olan derenin yıllardır her yağmur yağdığında çevredeki esnaf için bir felaket nedeni olduğunu anlatarak şunları kaydetti:

"23 Haziran Salı günü yoğun yağışın etkisiyle daha önce olduğu gibi yine bir sel felaketi yaşandı. Derenin taşması nedeniyle birçok iş yeri sular altında kaldı. İş yerleri birinci kat seviyesine kadar sel sularıyla doldu. İş makinaları ve ham maddeler kullanılamaz hale geldi. Dükkanlar, toprak ve çamur ile doldu. Zarara uğrayan esnaflar ise bu felakete isyan ediyor."

'DERE FELAKETİ BUGÜNÜN SORUNU DEĞİL'

İstanbul’un en gözde semtlerinden birinde sel felaketi yaşanıyor olması karşısında resmi kurumları bir kez daha sorumluluğa çağıran Hüyük, son olarak şu ifadeleri kullandı:

"Sel baskınının nedeni yağmur değil, derenin ıslahı konusunda gereğini yapılmamasıdır. Geçtiğimiz yıllarda yaşanan felaket sonrasında uğranan zararın tazmini için açılan davalar da devam ediyor. Karar çıkmadan yeni bir sel felaketi yaşanması ise esnafların kızgınlıklarıını artırmış durumda. Ayrıca yaşanan bugünün sorunu değil, yıllardır söz konusu olan bir ihmaldir. Site yönetimi olarak esnaflarla görüşerek, kendi olanakları içerisinde esnafa yardım edeceğimizi ve tüm hakklarını arayacağımızı da belirtmek isterim."

ISLAH PROJESİ HAZIR

Esenyurt Belediyesi tarafından Cumhuriyet'e yapılan açıklamada ise söz konusu dere için İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Esenyurt Belediyesi'nin ortak girişimi ile planmış bir ıslah projesinin hazır olduğu ve en yakın zamanda çalışmalara başlanacağı belirtildi.