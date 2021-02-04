İslami camiadan iktidara 'Boğaziçi' tepkisi

04 Şubat 2021 Perşembe, 15:03

Fotoğraf: Nagihan Yılkın

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AKP'de uzun yıllar siyaset yapmış olan Melih Bulu'yu Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atamasına yönelik tepkiler sürüyor.

İslami camianın en bilinen hak örgütlerinden Mazlum-Der tarafından yapılan basın açıklamasında, Melih Bulu’ya yönelik protestolardaki polis şiddetine tepki gösterildi. Öğrencilerin gösterilerinde polislerin orantısız güç kullandığı ve bunun kabul edilemez olduğu belirtildi.

Mazlum-Der'in açıklamasında, “Toplanma ve gösteri hakkı anayasal güvence altına alınmış temel insani bir haktır. Devletin görevi düşüncelerini dile getirmek isteyenlere mâni olmak değil, provokasyonları engelleyerek bu ifadelerin özgürce dile getirilmesinin koşullarını sağlamaktır” ifadeleri kullanıldı.

Mazlum-Der'in açıklaması şu şekilde:

“Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör atanması sonrasında başlayan protestolar her geçen gün farklı nitelik kazanarak devam etmektedir. Olayların gelişimine paralel birçok defa tanık olduğumuz polis şiddeti örnekleri de görülmeye başlamıştır.

Yapılan gösterilere yönelik orantısız güç kullanımı ve hukuksuz müdahaleler, eylemcilerdeki kinin artmasına neden olduğu gibi provokasyon peşindeki grupların bu tür eylemleri fırsata çevirerek başka boyuta taşımasına da zemin hazırlamaktadır.

Boğaziçi Üniversitesindeki protestolar sırasında gözaltına alınan bazı öğrencilerin gözaltı işlemleri sırasında başörtülerinin çıkartılıp takmalarına izin verilmediği, ters kelepçe takılarak yerlerde sürüklendiği ve annelerine küfür edildiği şeklinde sosyal medyaya yansıyan iddialar vahim, bir o kadar da kabul edilemezdir. Başta kolluk kuvvetleri olmak üzere devleti temsil edenlerin kuşanacakları tek zırh hukuk zırhıdır. Kamu otoritesinin keyfi kullanımı yoluyla hukukun dışına çıkılması, fiili yapanlar açısından bir suç olduğu gibi temel insani hakların ihlaline sebebiyet verir. Geçmişte birçok örnekte görüldüğü gibi bu tür müdahalelerin olayları tahrik etmekten başka işe yaramadığını da ayrıca hatırlatmak isteriz.

Toplanma ve gösteri hakkı anayasal güvence altına alınmış temel insani bir haktır. Devletin görevi düşüncelerini dile getirmek isteyenlere mâni olmak değil, provokasyonları engelleyerek bu ifadelerin özgürce dile getirilmesinin koşullarını sağlamaktır. Polisin yaşanan olaylara karşı sergilediği hukuk tanımaz tavrın, sürecin daha da alevlenmesini tahrik edecek bir potansiyel taşıdığı ve istenmeyecek daha vahim riskler içerdiği yadsınamaz bir gerçektir.

Mazlum-Der olarak:

- Kolluk kuvvetlerini suç teşkil eden tahrik edici davranışlarına acilen son vermeye,

- Devletin ilgili kurumlarını ve olayın tüm taraflarını sorumluluk duygusu ile hareket ederek provokasyonların önüne geçmeye davet eder;

- Vandallığa evrilen gösterilerin meşruiyetini yitireceğini hatırlatırız.”