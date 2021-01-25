İşletme AKP’li Kocakaplan’a kiralanmıştı, tesis üç yıldır çalışmıyor

25 Ocak 2021 Pazartesi, 06:00

Nemrut Kayak Merkezi’nin, Bitlis ve kayak turizmi için çok önemli olduğunu söyleyen CHP Bitlis İl Başkanı Veysi Uyanık, “60 milyon değerinde bir devlet yatırımı çürümeye terk edilmiş durumda. Kiralayan firma sahibi AKP’li olduğu için dokunulmazlığı mı var?” dedi.

Uyanık, tesisin yanı sıra kar makinesi gibi tesis için alınan araçların da çürümeye terk edildiğini belirtti.

‘DOKUNULMAZLIĞI MI VAR?’

Bitlis’in Tatvan ilçesinde bulunan 60 milyon TL değerinde Nemrut Kayak Merkezi, Bitlis İl Özel İdaresi tarafından 2007’de açıldı. Tesis, kiraya verildiği 2009 yılından bu yana AKP’li Menaf Kocakaplan’ın firması tarafından işletiliyor.

CHP’li Veysi Uyanık, atıl durumda olan tesisin devlete maliyetinin 60 milyon TL olduğunu belirterek, “Son 3 senedir hem kayak tesisi hem otel kapalı” dedi. Bitlis’in Kayak Milli Takımı’na onlarca milli sporcu yetiştiren bir kent olduğunu vurgulayan Uyanık, “Bitlis’te çocukluktan gelen bir kayak kültürü vardır. Burada hem turizm hem halkın kalkınması hem de spor kültürü yok sayılıyor. Buna nasıl müsaade diyorlar? Kiralayan firma sahibi AKP’li olduğu için dokunulmazlığı mı var? Valilik de buna göz yumuyor. Böyle bir tesisi CHP’li ya da başka bir partili işletse ve 3 yıl değil 3 gün kapasa çoktan yer yerinden oynamıştı. Bu işi profesyonel olarak yapan birçok firma var. Yapamıyorsanız açın bir ihale. Aradaki kamu zararına kim sahip çıkacak? Tesiste bulunan bazı makineler bile çoğu yerde olmayan, çok kıymetli makineler. Halkın ve milletin malının çürümeye terk edilmesinin gerekçesi nedir kamuoyuna açıklamalarını istiyorum” diye konuştu.

MAKİNELER DE ÇÜRÜYOR

Tesisteki kar ezme makinası ve jeneratörün de çürümeye bırakıldığını söyleyen Uyanık, “kar ezme makinesi ‘kesböhler PD 400 snotrak’ın yaklaşık 2 buçuk milyon lira” değerinde olduğu bilgisini paylaştı.

Öte yandan Tatvan İlçesi Kaymakamlığı’nın sitesinde tanıtımı yapılan kayak merkezi için ise “Nemrut Kayak Merkezi, Türkiye’nin en büyük, dünyanın ise ikinci büyük krater gölünü zirvesinde barındıran ve aynı zamanda Avrupa Seçkin Destinasyonunun ‘Mükemmeliyet Ödülü’ne sahip Bitlis’in Tatvan ilçesindeki Nemrut Dağı’nın zirvesinde yer almaktadır. İklim şartlarına bağlı olarak yılın neredeyse 5 ayı kayak yapma imkânı sunan Nemrut Kayak Merkezi, son yılların gözde kış sporları alanlarından biri haline gelmiştir” ifadeleri kullanılıyor.