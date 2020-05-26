26 Mayıs 2020 Salı, 14:24

Türk Silahlı Kuvvetlerinin 22'nci Genelkurmay Başkanı olan Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı hayatını kaybetti.

BAYRAMIN BİRİNCİ GÜNÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Odatv’nin öğrendiğine göre, Karadayı bayramın birinci günü Florence Nightingale Hastanesi'ne kaldırıldı. Kanser teşhisi konan Karadayı birçok ameliyat geçirmişti. Karadayı’nın yüksek ateş ve enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

28 Şubat dönemine ilişkin 103 sanıklı davada yargılanıp, müebbette çarptırılan İsmail Hakkı Karadayı, karardan 5 gün önce hastaneye kaldırılmıştı.

Bağırsak kanseri olduğu belirlenen ve ameliyatlar geçiren Karadayı, hastane odasına davet ettiği avukatına, “Ölmeden önce aklanmak istiyorum. 16 aydır davamız İstinaf Mahkemesi'nde sonuçlanmadı. Dilekçe verip., davamızın öne çekilmesini, bütün arkadaşlarımızın aklanmasını görmek istiyorum. Darbecilik lekesiyle bu dünyadan ayrılmak istemiyorum” demişti.

İSMAİL HAKKI KARADAYI KİMDİR?

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 22'nci Genelkurmay Başkanı olan Orgeneral Karadayı, 1932 yılında Çankırı'da doğmuş, 1951 yılında Kara Harp Okulu'ndan, 1953 yılında Uçaksavar Okulu'ndan mezun olmuştur.

1961 yılına kadar Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı çeşitli birlik ve kurumlarda Takım Komutanlığı ve Karargâh Subaylığı yapmıştır. 1977'de Tuğgeneral, 1985'te Korgeneral, 1989 yılında da Orgeneral olmuştur. Orgeneral rütbesi ile Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanlığı, 1'inci Ordu Komutanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevlerini yürütmüş, 30 Ağustos 1994 tarihinde atandığı Genelkurmay Başkanlığı görevinden 30 Ağustos 1998 tarihinde emekliye ayrılmıştır.



