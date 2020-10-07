İsmail Küçükkaya, Fatih Portakal’ın FOX TV’den ayrılma nedenini açıkladı

07 Ekim 2020 Çarşamba, 12:13

İsmail Küçükkaya, Portakal’ın iktidarın yönlendirmesi nedeniyle FOX TV’yi bıraktığını söyledi. Birgün’den Mehmet Emin Kurnaz’a konuşan İsmail Küçükkaya Fatih Portakal’ın kanalı bırakmak istemediğini aktardı.

Küçükkaya Portakal ile ilgili şunları söyledi:

Fatih Portakal ile 7-8 yıl çalıştım. Pek çok ortak yayın yaptık. Bırakma kararını kanal yönetimine ağustos başında söylemiş. Kendisiyle de konuştum yarım saatin üzerinde telefon görüşmesi yaptık. Kanal yönetimiyle de konuştum. Kanal Fatih’in ayrılmasını istemedi, kalması için çabaladı. Özellikle de Doğan Şentürk kararın kısa sürede alınmasından kaynaklı içinde bulunduğumuz sezonda zor durumda kalınacağını da bilerek bu sezon da devam etmesini istedi. Fatih bunu da kabul etmedi.

Bence Fatih’in kafasına silah dayayıp tehdit de etmediler. Ama Türkiye’nin içinde bulunduğu iklim ve iktidarın yönlendirmeleri nedeniyle bıraktığını düşünüyorum. Fatih’in açıklamalarına saygı duyuyorum. İktidar medyasında aleyhimize defalarca haber yazıldı. 'Bunları atın' diyecekleri patron yoksa “psikolojik olarak yıpratalım, itibarsızlaştırmaya çalışalım ve sesi kısılsın” istiyorlar.

“NORMALDE BIRAKMAK İSTEMEDİ”

Bunların yanında RTÜK’ün ağır cezaları işliyor. Bir taraftan soruşturmalar açılıyor. Tüm bunları düşündükten sonra Fatih Portakal çekilme ve dinlenme hakkını kullandı. Ama normalde bırakmak istemezdi, devam etmek isterdi. Ama bir yerde ailesini düşündü, kendisini düşündü çekilme hakkını kullandı.