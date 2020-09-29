İsmail Küçükkaya'dan çok konuşulacak Fatih Portakal açıklaması

29 Eylül 2020 Salı, 10:25

FOX TV'nin başarılı haber sunucusu İsmail Küçükkaya, Fatih Portakal'ın FOX Haber sunuculuğunu neden bırakma kararı aldığını açıkladı.

Portakal'ın emeklilik kararının ardından kendisiyle konuştuğunu belirten Küçükkaya, nedenlerini anlattı.

Sözcü'de Hande Zeyrek'in İsmail Küçükkaya ile gerçekleştirdiği röportajın bir bölümü şöyle:

Fatih Portakal'a yönelik bırakıp gitti eleştirilerine ne diyorsunuz?

Fatih'in kararı özgür iradesidir. Fatih korkak olsaydı bu yayınları yapamazdı. Bazen bırakmak da cesaret işidir. FOX'a cezalar kesiliyor. SÖZCÜ'ye kamu ilanları verilmiyor. Patronu ceza ile yıldırılmaya çalışılıyor. Halk TV 5 gün kapatılıyor. İktidarın alternatif muhalefete tahammülü azaldı. Şartlar ağırlaşıyor. Demokrasiyi savunmaya devam etmeliyiz. Benim patronum halk. Ben emri, talimatı ve kararı halktan alıyorum.

Kimse Fatih Portakal'ın FOX Haber'i kendi isteğiyle, zirvede bırakacağına inanmak istemedi. Siz inandınız mı?

Fatih ile 35 dakikalık bir konuşma yaptık. Tabii ki kimse kafasına silah dayayıp onu bıraktırmadı. Ama şunu da biliyorum, mesleğinin zirvesindeydi. Kendiliğinden bırakmaz insan. İklim meselesi. Karşı karşıya kaldığımız baskı onu yıldırdı. ‘Birader yaşadıklarımız az şey mi? Evimin üzerinde drone uçurdular' dedi. Hakkında hapis istemli davalar var. Bunlar kolay şeyler değil. Fatih yoruldu ve yıprandı. Bir baskı olmasa, tam anlamıyla özgür olsa işini yapmaya devam ederdi.