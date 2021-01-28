İsmail Küçükkaya'dan Fatih Portakal itirafı
Fox TV'de Çalar Saat programını sunan İsmail Küçükkaya, gazeteci Fatih Portakal'la ilgili açıklamalarda bulundu. Küçükkaya, ''Ben Fatih Portakal ile kanka değilim, oturup yemek yemişliğim yok'' ifadelerini kullandı. Öte yandan Küçükkaya, Fatih Portakal'ın Ana Haberi bırakması sonrası kendisine teklif geldiğini ancak bu teklifi kabul etmediğini açıkladı.
Fox TV'nin ve televizyonun en popüler haber spikerlerinden İsmail Küçükkaya, Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalındaki 'Gör Beni' programına konuk oldu.
Küçükkaya, Fatih Portakal'ın Ana Haberi bırakması sonrası kendisine teklif geldiğini ancak bu teklifi kabul etmediğini açıkladı. 8 yıldır her sabah Çalar Saat programını keyifle yaptığını söyleyen Küçükkaya, "Programıma son derece bağlıyım, 20 yıl daha bu işi yapabilirim" dedi.
''BEN BUNU BIRAKMAK İSTEMEDİM''
Armağan Çağlayan'ın Fatih Portakal ayrılınca size teklif geldi mi sorusunu şöyle yanıtladı:
"Sizce geçmeli miydim? Ben tam yaz ayında, ağustosun ortasında yayın yönetmenimiz Doğan Şentürk beni aradı. Neredesin dedi, arabadaydım tatile gidiyorum dedim.
"Gitmesen, yarın bir görüşelim. Önemli bir konu var" dedi. Noldu deyince "Fatih bırakıyor" dedi, "2 hafta önce söyledi, aracılar gönderdim. Hiçbiri ikna edemedi, bırakıyor" dedi. Şaşırdım ve üzüldüm. Biz Fatih'le 7 yıldır beraber yapıyorduk.
Ben bir kere sabahı seviyorum. İkincisi, alışmışım ve yapıma uygun, bambaşka bir sabah haberi yapıyorum. Ben bunu bırakmak istemedim, ben mutluyum"
"YEMEK BİLE YEMEDİK"
Fatih Portakal ile iyi bir ikili gibi gözüküyordunuz, şu anda yapılacak ilk genel seçimde Selçuk Tepeli ile aynı uyumu gösterir misiniz sorusuna ise, "Ben Fatih Portakal ile kanka değilim, oturup yemek yemişliğim yok.
Birkaç kere Yönetim Kurulu Başkanı, Doğan Şentürk, Fatih ve ben kuru fasulye yemeğe gittik, yılda birkaç kez o kadar. Ben Fatih Portakal'ı severim, 7 yıl boyunca cesur bir şey yaptı.
Sonrasında bırakmak istedi, Fatih'le de konuştum. Ama bir karar verdi, kendi kararı. Kanka değiliz ama işini iyi yapma gayreti içinde olan iki gazeteci olarak seçimleri sunduk" diyerek cevapladı.
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