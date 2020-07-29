İsmail Saymaz: "Alternatif liste Kaftancıoğlu’ndan"

29 Temmuz 2020 Çarşamba, 02:00

Haber Global televizyonunda canlı yayında konuşan gazeteci İsmail Saymaz, “Hedef iktidar anahtar listesi”nin Kaftancıoğlu tarafından hazırlandığını belirterek “Canan Hanım ile liste konusunda görüştüm. Listenin kendileri tarafından hazırlandığını söyledi. ‘Bu listede Yıldırım Kaya ve Tuncay Özkan yok. Neden yok çünkü girmelerini istemedim. Seçilmemeleri için elimden geleni yaptım. Aykut Erdoğdu listemizdeydi ancak seçtiremedik’ dedi. Bu liste İstanbul İl Örgütü tarafından yazılmış” diye konuştu.

İddialar üzerine telefonla ulaşmaya çalıştığımız Kaftancıoğlu ise kurultay üzerine daha fazla konuşmak istemediğini söyledi.

‘BİR EKİBİN SÖZCÜSÜ GİBİ’

Eski PM üyesi Yıldırım Kaya ise Kaftancıoğlu’nun sözlerine tepki göstererek “Canan Hanım bir ekibin sözcülüğüne soyunmuş gibi. 1356 delegenin kendi iradesi ile oy kullandığını düşünüyorum. Kimse tek adamlığa heves etmesin. Ülke ne çekiyorsa tek adamlılıktan çekiyor. Tartışmalar artık geride kaldı. 60 arkadaşımız PM’ye seçildi. Bize ve Canan Hanıma düşen 13 maddelik beyannameye sahip çıkmak. Koltuktan güç alan değil koltuğa güç veren siyaset yapmak önemli” dedi.

CHP kulislerinde konuşulan ve geçen cumartesi günü İstanbul delegelerine yemek verdiği sırada Kaftancıoğlu’ndan gelen telefonla delegelerin salonu terk ettiği yönündeki iddialar için ise Kaya, “Bunlar gerçeği yansıtmıyor. Ne ben yemek verdim ne de böyle bir telefon olayı yaşandı. Sadece 4-5 arkadaşla çay içtik. Delegelere yemek vererek oy istemek benim adıma saygısızlık olurdu” ifadelerini kullandı.