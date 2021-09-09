İsmail Saymaz ifade verdi, sebebini açıkladı

09 Eylül 2021 Perşembe, 13:02

İsmail Saymaz, ifade verdiğini duyurdu. Avukatı ile birlikte fotoğrafını paylaşan Saymaz, "Tekkede bir erkek müridini alıkoyan şeyh B.Ö., Voleybolcuların galibiyetine sevinemeyen İhsan Şenocak ve IŞİD’çi Merve D." başlıklı yazıları nedeniyle ifade verdiğini belirtti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Saymaz şunları söyledi: