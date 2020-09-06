İsmail Saymaz ile Abdurrahman Dilipak arasında 'Uşşaki tarikatı' tartışması

06 Eylül 2020 Pazar, 20:54

“Hele İslami devlet olsun, en güzel sarığı biz saracağız, en güzel cübbeleri biz giyeceğiz. Başörtü meselesi çözüldü değil mi? Ayasofya, Tayyip Bey ‘Bekleyin' dedi. Ayasofya açıldı. Sarık ve cübbe de… Vakti gelir. Devletin kontrol mekanizmalarında olalım. Ne idüğü belirsizler karar mekanizmalarına geçince Müslümanlar sıkıntı çekiyor" ifadelerinin sahibi Uşşaki Tarikatı’nın lideri Fatih Nurullah, 12 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismardan tutuklandı. Fatih Nurullah olarak bilinen Eyüp Fatih Şağban hakkında "zincirleme şekilde çocukların cinsel istismarı" ve "çocuğa karşı kişiyi cinsel amaçlı hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 18 yıldan 55 yıl 1 ay 15 güne kadar hapis cezası istendi.

Saymaz, 'başta Akit olmak üzere hiçbir İslamcı basında' haberin yer almadığını belirtip eleştirdi. Yandaş Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak ise konuyu kaleme aldığını belirtip İsmail Saymaz'a yanıt verdi.

'KAFALARINI KUMA GÖMÜYORLAR'

Saymaz, “Başta Akit olmak üzere hiçbir İslamcı basın 12 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden Şeyh Fatih Nurullah hakkında tek satır yazmıyor. Biz yazınca “dinsiz” diye iftira atıp mikrofon kendilerine uzatıldığında kafalarını kuma gömüyorlar” diye yazdı.

Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak ise konuyu kaleme aldığını belirtip İsmail Saymaza yanıt verdi.

Abdurrahman Dilipak “benim yazımı okumadınız sanırım. haber de oldu” dedi.

Saymaz, “İlahi Abdurrahman bey, ‘yazdım’ dediğiniz yazı bu muydu?” diyerek Dilipak’ın yazısında bir tarikat üzerinden tüm kurumları yargılamamak gerektiği mesajı verdiği bölüme işaret etti.

Dilipak ise “Yazının öncesi niye yok. Bir ahlaksızı örnek gösterip bütünü cezalandırmak doğru mu. Suçun şahsiliği prensibi ne olacak” diye karşılık verdi.

İsmail Saymaz da “Bu yazıda suçu örtme gayretinden başka bir şey görmüyorum. Gazetenizde Kenan Alpay, çok esaslı bir eleştiri yazdı. Doğrusu, benim zaten yazarlar değildi, gazetenin kendisiydi. Akit, küçücük bir haber bile yapmadı” diyerek tartışmayı sonlandırdı.