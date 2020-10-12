İsmailağa'da 'Atatürk' tartışması: Cübbeli 'caiz değil' deyince...

12 Ekim 2020 Pazartesi, 14:41

İsmailağa cemaatinin "ekran yüzü" olan ve “Cübbeli Ahmet" diye bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’nün Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili sözleri cemaat içinde tartışma yarattı.

Ünlü, telefonla bağlandığı bir televizyon programında, Atatürk’le ilgili düşüncelerinin sorulması üzerine şunları söylemişti:

“Mustafa Kemal Atatürk, bu devletin kurucusu. Bunun aleyhine konuşulmaz. Konuşmak caiz değildir. Asla bunun aleyhine konuşulmaması gerekir. Cumhuriyet bizim devletimiz. Son olarak kurulmuş devletimizdir. Bu devlete vergi vermek görevimiz. Askere gitmek görevimiz. Bu devlete bağlıyız. Mahmut Efendi’den de böyle duyduk. Biz darül harpçi değiliz. ‘Cuma kılınmaz’ demeyiz. Bizim devlete bakış açımız; devlet var olsun. Biz bu devlet olmasa Suriye’den de Irak’tan da Yemen’den de Somali’den de beter oluruz. Ne namaz kalır ne abdest kalır ne namus kalır ne ırz kalır.”

"ÇOK KONUŞAN ÇOK YANILIR"

Ünlü'nün bu sözleri, cemaatte sosyal medyaya da yansıyan bir tartışmaya yol açtı. Cemaatin "şeyh"i Mahmut Ustaosmanoğlu'nun yeğeni Muhammed Fatih Ustaosmanoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Çok konuşan çok yanılır...

(Hadis-i nebi)

Sana senden olur, her ne olursa, başın selamet bulur, dilin durursa."

"SEN SANKİ SÖVECEKSİN"

Remzi Şahin ise, Ünlü'yü savunarak, Muhammed Fatih Ustaosmanoğlu'na şu yanıtı verdi:

"Adam satmakta 1 numarasınız. Canlı yayından sana sorsalar Atatürk'ü sayıp söveceksin sanki. Atsana bir twet Atatürk kafirdir zalimdir haindir diye. Hadi delikanlım görelim seni."





'TORUN' DA KATILDI

Mahmut Ustaosmanoğlu'nun torunu Abdulhalık Ustaosmanoğlu ise konuya ilişkin şu paylaşımı yaptı:

"Kur'an'da ve Hazreti Resul'ün (sav) sünnetinde, kimleri seveceğimiz ve kimleri sevmeyeceğimiz net bir şekilde ifade buyrulmuş.. Gerisi lafügüzaf...

Siyaset, inandıklarını söyleme yeri değildir. Siyaset, senden beklenenleri ya da senden istenilenleri söyleme mahallidir... O sebeple dün 'r' diyenler, bugün 'b' derler."

İşte Ahmet Mahmut Ünlü'nün tartışma konusu olan o sözleri: