İSMEK çalışanlarına hakaret davasında yeni gelişme

07 Temmuz 2021 Çarşamba, 12:09

İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi’nde bugün yapılan duruşmaya sanık Yeşim Meltem Şişli'yi avukatı temsil ederken, müştekilerden İlknur Özdemir ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı duruşmada hazır bulundu.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı olduğu dönemde, İSMEK yöneticisi bazı kadınlara hakaret ettiği iddiasıyla hakkında dava açılan ve 3 yıldan 9 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Yeşim Meltem Şişli'nin davasında 18 kadın uzlaşarak şikâyetinden vazgeçti. Mahkeme, duruşmayı erteledi.