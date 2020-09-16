İsmet Büyükataman, "#MHPKapatılsın" kampanyasına katılanları FETÖ'cü ve PKK'li ilan etti
MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Bahçeli'nin, "TTB kapatılmalı" söyleminin ardından sosyal medyada, "MHP kapatılsın" şeklinde başlatılan kampanyayı hedef aldı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Türk Tabipleri Birliği'ni (TTB) hedef alan açıklamaların ardından sosyal medyada, "MHP kapatılsın" şeklinde kampanya başlatıldı.
MHP'li İsmet Büyükataman, kampanyaya katılanları, "Ya PKK'nın ya FETÖ'nün kapatması ya aklı Sovyetlerde kalmış komünist artığı ya da emperyalizmin piyonudur" sözleriyle hedef aldı.
Bahçeli, Türk Tabipleri Birliği'nin, sağlık emekçileri için başlattığı, "Yönetemiyorsunuz, tükeniyoruz" şeklindeki kampanyasını hedef almış, TTB'nin kapatılması gerektiğini savunarak, "Yöneticileriyle ilgili adli işlem yapılmalıdır" demişti.
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