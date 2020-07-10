İsmet Karaca: Yunuseli Havaalanı arazisi betona ve ranta kurban edilmesin

10 Temmuz 2020 Cuma, 20:23

CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca, Yunuseli Havaalanı'nı kapatıp arazisini imara açma yolunda iktidar partisi çevrelerinde yapılan hazırlıklara yönelik CHP’li belediye Meclis üyeleri ve partililerle beraber Yunuseli Havaalanı önünde basına açıklaması yaptı. Burada konuşan İsmet Karaca, “Bursa Büyükşehir Belediyesi batık durumda. Biz kayyuma karşıyız ama eğer bir yere kayyum atanacaksa, Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne atansın. Hiçbir proje bitmiyor” dedi.

Yunuseli Havaalanının, Bursa nezdinde büyük önem taşıdığını kaydeden İsmet Karaca, “Kaynak üretmeyen, projeleri yarım kalan, elindeki kaynakları savruk biçimde kullanan Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa’nın akciğeri olan havaalanına gözünü dikti. Kimlerle? 31 Mart’ta AKP büyük hezimet yaşadı. Buralarda rantı kesilen, kupon arsa iştahı kabaran ama karşılık bulamayan firmalarla birlikte 1.400 dönümlük araziye gözlerini diktiler” ifadelerini kullandı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın Bursa özelinde 7 maddelik proje hazırlığı yaptığını anımsatan İsmet Karaca, “Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa’ya 7 müjde verdi. 7 müjdenin 1’i hariç hiçbiriyle ilgilenmediklerine eminim. Çünkü burada beton var rant var. Beton varsa rant varsa altından AKP çıkar. Alinur Aktaş’a ben de tek maddelik müjde veriyorum. Yarım bıraktığı, bitiremediği her projenin peşindeyim. Hepsini tek tek takip edeceğim. Şimdi biz açıklama yaptıktan sonra çark ediyorlar. İpekböceğini sorduktan 2 saat sonra Alinur Aktaş seferlerin başlayacağını söyledi. BUDO’yu satıyorlardı. Biz karşı çıkınca ‘satmıyoruz’ dedi. Şimdi 7 projenin başlangıç ve bitiş tarihini veriyor. Neden bitiş tarihini veriyor? Çünkü güvensizlik var. Halk onlara güvenmiyor. Yalanları bir bir ortaya çıkıyor. Atatürk Spor Salonu’nu yıkıp Millet Bahçesine ekleyeceklerdi. Biz tepki koyunca ‘biz burada daha modern spor salonu yapacağız. Adını da Atatürk Spor Salonu koyacağız’ dedi. El insaf. Bizim mecliste yazılı soru önergemiz var. İktidara geldiğinizden bu yana Atatürk adını verdiğiniz cadde, sokak, tesis, kavşak, bulvar varsa bunları rica ediyoruz. Bir de adı Atatürk olup da yıktıklarınızın adını istiyoruz. Onların takipçisi olacağız” ifadelerini kullandı.

“YUNUSELİ BURSA HALKININ MALIDIR”

Yunuseli Havalimanının Bursalı yurttaşlara ait olduğunu kaydeden İsmet Karaca, “Burası Bursalılarındır. Bursa halkı buraya 9 yıl boyunca bağış topluyor. Cumhuriyetin ilk yıllarında, Bursa halkı fedakarlık yapıyor, bu araziyi satın alıyorlar. 1936 yılından itibaren Türk Hava Kurumu’nun eğitmenleri burada uçuş eğitimleri veriyor. Burası Türk Hava Kuvvetleri’ne teslim ediliyor. Ne zaman ki bu pistin büyük gövdeli uçakların inişine uygun olmadığı görüşü hakim kılınınca Yenişehir’deki askeri havaalanının sivilleştirilmesiyle maalesef burasının kaderi çiziliyor ve rant çevrelerinin gözü buraya dikiliyor. 2001’den 2017’ye kadar burada hava sporları etkinlikleri yapılıyor. Ekim 2016’da burası Büyükşehir Belediyesi'ne devredildi, o gün buranın kaderi net bir şekilde çizilmeye başlandı. Atatürk Spor Salonu’nu yıkıp Millet Bahçesine ekleyip yeşil alanı büyütme derdinde olan AKP’li Bursa Büyükşehir Belediyesi 1.400 dönümlük yeşil alanı yok etmeye hazırlanıyor. 8-10 bin konutluk bir kent kuracak. Beton yığını kuracak. İçine de millet bahçesi sıkıştırıyorlar. O halde tamamını millet bahçesi yapın. Şu an biz deprem riski yaşıyoruz. Yıkıcı bir deprem yaşadığımızda nerede toplanacağız? Gözlerini buraya diktiler. Buranın betonlaşmasını istiyor. Kentsel dönüşüm değil rantsal dönüşüm yaptınız. Bursa Büyükşehir Belediyesi battı… Biz kayyuma karşıyız ama eğer bir yere kayyum atanacaksa Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne atansın. Hiçbir proje bitmiyor. Yunuseli Bursa halkının malıdır. Burası Bursa halkının bağışlarıyla alınmış bir arazidir. Burayı yeşil alan yapın, deprem sonrası toplanma alanı yapın. Burası Bursa’nın akciğeri olsun, beton olmasın! AKP’li Büyükşehir Belediyesi ve onun kent dışında gelen rant çevreleri Bursa’dan, Yunuseli’den elinizi çekin” diye konuştu.