İSO Başkanı Erdal Bahçıvan’a göre hammadde fiyatlarındaki oynaklık enflasyonu etkileyecek

20 Ocak 2021 Çarşamba, 06:00

İSO, Covid-19 salgınının küresel tedarik zincirlerinde yarattığı sorunları “Sektörel Tedarik Zincirleri Toplantıları” ile tartışacak. Kısa vadede firmaların finansman ihtiyaçlarını ciddi ölçüde artıracağı ve pazar kayıplarına yol açabileceği belirtilen bu gelişmelere karşı çözüm önerilerinin yapılacağı toplantıların ilki demir çelik sektörüyle başlayacak.

İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, tarımsal ürünlerden petrokimya ürünlerine, demir-çelik ürünlerinden orman ürünlerine, temel gıda maddelerinden hurdaya kadar birçok alandan hammadde fiyatlarındaki artış ve oynaklıkla ilgili sıkıntılı haberler aldıklarını bildirdi.

Aşırı fiyat dalgalanmalarının daha çok uluslararası arenadaki fon ve finans kaynaklarının spekülatif yaklaşımlarından kaynaklandığını belirten Bahçıvan, şunları kaydetti: “Bu sürecin, hem sanayimize hem de enflasyona olumsuz etki yapması kaçınılmaz. Yaşadığımız bütün bu gelişmeler Türkiye’nin artık belli stratejik yatırımlarda devletin de katkısıyla istikrarlı, nitelikli ve güçlü bir üretim seferberliğini zorunlu kılıyor. Ülke kaynaklarımızın çok daha verimli bir şekilde kullanılması gerçeği, önümüzdeki dönem kaynaklarımızın hammadde üretecek stratejik sanayi yatırımlarına kaydırılması zorunluluğunu bizlere işaret ediyor. Ancak bu tür yatırımlarla dışa bağımlılığımızı azaltabilir, sürdürülebilir rekabet imkânlarını güçlendirebiliriz.”