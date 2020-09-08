İSO Başkanı: Sanayicinin doğalgaz ve elektrik faturalarında KDV yüzde 1'e indirilsin

08 Eylül 2020 Salı, 12:48

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meslek Komiteleri ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, sanayinin güncel enerji konularını görüşmek üzere ortak bir istişare toplantısı düzenledi.

Video konferans yöntemi ile düzenlenen toplantıda konuşan İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, sanayiciler olarak enerji konusunda yaşadıkları sorunları bir rapor haline getirerek Bakanlığa sunduklarını ifade edip “Raporda da belirttiğimiz üzere öncelikle sanayimize, özellikle girdi maliyetlerini düşürmeye yönelik verilecek destekler artarak devam etmelidir. Enerji, sanayimizin en önemli ve yüksek maliyetli girdisini oluşturuyor. Sanayimizin enerji ihtiyacının ‘sürekli, kaliteli ve uygun maliyetle' karşılanması büyük önem taşıyor. Bu noktada, enerji maliyetlerinin sanayimizi, üretimimizi olumsuz etkilememesi adına yapısal ve kalıcı çözümlerin bir an evvel hayata geçirilmesi gerekiyor” dedi.

'YEKDEM KATKISI KARBON SERTİFİKASINA DÖNÜŞSÜN'

Sanayinin büyük bölümünün temin ettiği, enerji fiyatını oluşturan Son Kaynak Tedarik Tarifesinde (SKTT) Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması'nın (YEKDEM) önemli bir ağırlığa sahip olduğunun altını çizen Bahçıvan “Nisan ve mayıs aylarında, YEKDEM maliyetinde yaşanan iki kat düzeyindeki artış, sanayicilerimizde kaygılara sebep oldu. Yenilenebilir enerji yatırımcılarımızın motivasyonunu bozmayacak, biz sanayiciler üzerindeki YEKDEM yükünü azaltacak uygulamalar tüm tarafların görüşleri ile bulunabilir. Sanayi sektörü olarak YEKDEM'e 2011 yılından bu yana 11 milyar doları aşan bir desteğimiz söz konusu. Ülkemiz henüz herhangi bir emisyon ticaretine dahil olmamakla birlikte, yakın zamanda AB'de Yeşil Anlaşma (Green Deal) hükümlerinin hayata geçmesi ile Emisyon Ticaret Sistemine dahil olmamız ya da karbon vergisi ile karşı karşıya kalmamız söz konusu olacak. Bu bağlamda, YEKDEM katkılarımızın, bir ‘karbon sertifikasına' dönüştürülmesinin, söz konusu karbon kredileri veya vergisine karşı yaptığımız emisyon azaltımının bir kanıtı olarak sanayicilerimize ve ihracatçılarımıza çok önemli katkısı olacak” dedi.

'FATURALARI İNDİRİN', 'FAİZSİZ ÖDEME GETİRİN' ÇAĞRISI

"Enerjinin verimli kullanılması" esasına dayanan ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi sertifikasına sahip şirketlere elektrik maliyetlerinde Enerji Fonu (yüzde 1) ve Elektrik Tüketim Vergisi (yüzde 1) muafiyetinin sağlanması önerisinde bulunan Bahçıvan, "Yine sanayimizin kullandığı doğalgaz ve elektrik faturalarında yüzde 18'lik KDV'nin yüzde 1'e indirilmesi rekabet gücümüze fayda sağlayacak ve moralleri yükseltecek. Vadeleri gelen elektrik ve doğalgaz ödemeleri için de faizsiz bir vadeli ödeme imkanı getirilmesi firmalarımıza bu zorlu süreçte önemli destek olacak." diye konuştu







