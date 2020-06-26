İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan: ‘Toparlanma uzun süre alacak’

26 Haziran 2020 Cuma, 06:00

Online yapılan İSO Meclisi toplantısında konuşan Bahçıvan, birçok sektör için gerçek anlamda toparlanmanın uzun süre gerçekleşmeyeceği dikkate alındığında, istihdamın korunması için kısa çalışma ödeneğinin en az üç ay ve hatta yıl sonuna kadar uzatılmasını zorunlu gördüklerini de söyledi.

Online yapılan ve “Sanayiye Dayalı Kalkınmada Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankasının Vizyonu ve Hedeflerinin Sanayimizin Geleceği Açısından Önemi” ana gündemli İSO Meclisi toplantısında konuşan Bahçıvan, ayrıca yatırım kredileriyle ilgili teminat sistemine dikkat çekerek şöyle devam etti:

18 MİLYAR TL DESTEK

“Genellikle nakdi teminat istendiği için şirketlerimiz teminat bulmak için yüksek maliyetlere katlanıyor. Artık nitelikli yatırımların tapuya, gayrimenkule bağlı bu tür eski tip teminat alışkanlıklarından kurtarılması gerekiyor. Bunun yerine proje bazlı bir bakış açısıyla, yatırımın sonunda ortaya çıkacak değer teminat olarak kabul edilmelidir.”

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Halil Öztop ise 18 milyar TL’lik 10 yıla kadar vadeli “Yatırıma Destek Kredisi” ile yatırımcıyı faiz ve döviz kurundaki dalgalanmalara karşı koruyacaklarını, salgın nedeniyle işletme sermayesi eksikliklerinin giderilmesi için de çalışacaklarını belirtti.