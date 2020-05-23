İspanya, sınırlarını uluslararası turizme açmaya hazırlanıyor

23 Mayıs 2020 Cumartesi, 16:51

Başbakan Sanchez, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının ekonomik ve sosyal etkilerini hafifletmek için belirledikleri kademeli normalleşme süreciyle ilgili atılacak yeni adımları basın toplantısında duyurdu. Sanchez, "Temmuz ayından itibaren İspanya'ya yabancı turist girişleri başlayacak. Turistlerin herhangi bir risk almamalarını ve hiçbir risk getirmemelerini garanti edeceğiz. Sağlık ve çalışma hayatı arasında zıtlık yoktur. İspanyol turizminin şimdi iki yeni mührü olacak: çevresel sürdürülebilirlik ve sağlık güvenliği." diye konuştu.



"İspanyolları şimdiden tatil programı yapmaya teşvik ediyorum." diyen Sanchez, gelen sorulara rağmen "güvenli turizmin" ayrıntılarıyla ilgili herhangi bir bilgi vermekten kaçındı.

Sanchez, İspanya'nın Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'sında yüzde 14,6'lık payı olan turizm sektörünün Covid-19'dan en az zararı görmesi için büyük çaba harcadıklarının altını çizerek Resmi Kredi Enstitüsü aracılığıyla sektöre şimdiye kadar 6 milyar 441 milyon avroluk kaynak aktardıklarını dile getirdi.

İspanya'nın gerekeni yaptığını vurgulayan Sanchez, 26 Mayıs'ta yapılacak Bakanlar Kurulu toplantısında, 850 bin haneye kalıcı fayda sağlayacak ve 3 milyon kişiyi etkileyecek desteklerle ilgili kararları alacaklarını söyledi.

Sanchez, Covid-19 nedeniyle İspanya'da yoksulluk sınırında yaşayan çok fazla aile olduğunu bildiklerine işaret ederek "Temel sektörleri canlandırmak için yapılacak daha çok iş var. Ama korkuyla değil temkinle hareket etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

İspanya'nın Covid-19 ile mücadelesinde "zoru geride bıraktığına ancak tedbiri elden bırakmamaları gerektiğine" dikkati çeken Sanchez, "Yeni normalleşme sürecinin tamamlanmasına bir ay kaldı. Dolaşımla ve toplanmayla ilgili bazı kısıtlamaları halen sürdürmemiz gerekiyor. Birkaç hafta daha olacak ama bunu yapmalıyız." şeklinde konuştu.

DEMOKRASİ TARİHİNDEKİ EN UZUN YAS

Sanchez, Bakanlar Kurulu toplantısında ayrıca İspanya demokrasi tarihindeki en uzun yas kararının alınarak virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin anısına 10 günlük ulusal yas ilan edileceğini duyurdu.

İspanya Başbakanı, 7 Haziran'da süresi dolacak olağanüstü halin ay sonuna kadar uzatılması gerektiğini de savundu.

PAZARTESİDEN İTİBAREN ŞEHİRLERARASI DOLAŞIM BAŞLIYOR

Covid-19'un ekonomik ve sosyal etkilerini hafifletmek için 4 Mayıs'ta kademeli normalleşme sürecini başlatan hükümet, 25 Mayıs'tan itibaren bazı kentlerde yeni seviyelere geçme kararı almıştı.

Madrid ve Barselona kentlerinin ilk aşamadan çıkacağı yeni süreçle birlikte ülke nüfusunun yüzde 53'ü ikinci, yüzde 47'si de üçüncü aşamaya geçmiş olacak.

Kamusal alanlarda maske kullanmanın zorunlu olduğu İspanya'da, pazartesiden itibaren ülke genelinde en fazla 10 kişi olmak koşuluyla aile ve arkadaş toplanmalarına ve özerk yönetim sınırları içinde şehirler arası serbest dolaşıma izin verilecek.