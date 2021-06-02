İspanya ve Portekiz 2030 Dünya Kupası için ortak adaylığını 4 Haziran'da resmen sunuyor
İspanya ve Portekiz 2030 Dünya Kupası'nı beraber düzenlemek için aday olduklarını açıkladı.
İki ülkenin futbol federasyonları, 4 Haziran Cuma günü Madrid'deki Wanda Metropolitano Stadı'nda Portekiz ve İspanya milli takımları arasında oynanacak hazırlık maçı vesilesiyle, aynı gün, 2030 FIFA Dünya Kupası adaylığının resmi olarak sunulacağını açıkladı.
İki ülkenin hükümetlerinin desteğiyle son üç yıldır gündemde olan adaylık girişimi için İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) Başkanı Luis Rubiales ve Portekiz Futbol Federasyonu (FPF) Başkanı Fernando Gomes, geçen ekim ayında bir protokol imzalamıştı.
Söz konusu protokol gereği, 2030 Dünya Kupası finalinin Madrid'deki Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanacağı kaydedilmişti.
İspanya, 1982 yılında Dünya Kupası'na ev sahipliği yaparken, Portekiz'in bu zamana kadar futbolun en önemli turnuvasında organizasyonu bulunmuyor.
2030 Dünya Kupası'nı organize etmek için şimdiye kadar Fas dışında Arjantin, Uruguay, Paraguay ve Şili de ortak adaylık sunacağını açıklamıştı.
Dünya Kupası'na 2022'de Katar, 2026'da ise ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliği yapacağı resmileşmişti.
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