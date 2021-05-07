İspanya’da ikinci antrenmanda ilk sıra Lewis Hamilton’ın

07 Mayıs 2021 Cuma, 17:17

Öğlen yapılan ilk antrenman seansından sonra gerçekleşen ikinci antrenmanda ilk sıra yine Mercedes’in oldu. İlk antrenmanda elde ettiği dereceyi geliştiren Lewis Hamilton, 1.18.170 ile ilk sıraya yerleşirken takım arkadaşı Valtteri Bottas, İngiliz pilotun 0.139 saniye gerisinde kalarak 1.18.309 ile ikinci oldu.

RED BUL YARIŞ SİMÜLASYONUNU DENEDİ

İkinci antrenman seansında oldukça yavaş kalan Red Bull pilotları Max Verstappen ve Sergio Perez hızlı turdan ziyade yarış ile ilgili simülasyonlar yaptı. İlk antrenmanda sekizinci viraj çıkışında kanadında hasar meydana gelen Verstappen, ikinci seansta da ön kanadının sağ kısmında kırık meydana geldi. Hollandalı pilot 1.18.785 ile dokuzuncu olurken takım arkadaşı Sergio Perez 1.18.918’lik tur derecesiyle 10. sırada yer aldı.

SANAL GÜVENLİK ARACI DEVREYE GİRDİ

İkinci antrenman seansının 11. dakikasında Carlos Sainz’dan kopan bir parça pist üstünde kaldı. Parçanın lastiklere zarar verebileceği düşüncüsüyle komiserler kurulu, sanal güvenlik aracını devreye soktu ve pist üstündeki parça güvenlik görevlileri tarafından toplandı.

ALFA ROMEO YENİ KANATLA GELDİ

Geçtiğimiz hafta Portimao’da dört katmandan oluşan bir ön kanat kullanan Alfa Romeo, bu haftaki yarışa özel bir ön kanat tasarımıyla geldi. Kanattaki katman sayısını üçe indiren Alfa Romeo pazar günkü yarışta yeni tasarımla mücadele edecek.

İKİNCİ ANTRENMAN SEKTÖRLERİNE GÖRE DE POLE BOTTAS’IN

Öğlen yapılan antrenman seansında AWS tarafından tur zamanları ve sektör derecelerine göre hazırlanan sıralama turları tahminine göre seansı ilk sırada tamamlayan Bottas’ın pole pozisyonunu alabileceği belirtilmişti. İkinci antrenmanda takım arkadaşının gerisinde kalan Bottas yine simülasyonda ilk sırada yer aldı. Lewis Hamilton, 0.01 saniye yavaş kalarak ikinci sıraya yerleşirken Max Verstappen ilk sıranın 0.47 saniye gerisinde kalarak üçüncü oldu. Bottas’tan 0.66 saniye yavaş olan Charles Leclerc ise dördüncü en hızlı isim olurken Red Bull pilotu Sergio Perez 10. sırada yer aldı.

İkinci antrenman sonrasında oluşan sıralama şöyle:

1.Lewis Hamilton – Mercedes / 1.18.170

2.Valtteri Bottas – Mercedes / 1.18.309 (+ 0.139)

3. Charles Leclerc – Ferrari / 1.18.355 (+ 0.165)

4.Estaban Ocon - Alpine / 1.18.466 (+ 0.296)

5.Fernando Alonso - Alpine / 1.18.518 (+ 0.348)

6. Pierre Gasly – AlphaTauri / 1.18.593 (+ 0.423)

7.Yuki Tsunoda / 1.18.619 (+ 0.449)

8.Carlos Sainz - Ferrari / 1.18.674 (+ 0. 504)

9.Max Verstappen – Red Bull / 1.18.785 (+ 0.615)

10.Sergio Perez – Red Bull / 1.18.918 (+ 0.748)

Formula 1 İspanya GP’de hafta sonu takvimi şöyle:

8 Mayıs 2021

13.00: 3. antrenman turları

16.00: Sıralama turları

9 Mayıs 2021

16.00: Yarış