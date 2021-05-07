Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu, üç ismi kadroya almadı

07 Mayıs 2021 Cuma, 16:41

Fenerbahçe, yarın saat 20:30'da MKE Ankaragücü'ne konuk olacağı Süper Lig 40. hafta maçının kamp kadrosunu açıkladı. Teknik sorumlu Emre Belözoğlu'nun Serdar Aziz, Sinan Gümüş ve son haftalardaki performansıyla eleştirilen Tanzanyalı forvet Mbwana Samatta'yı karşılaşmanın kadrosuna almaması dikkat çekti. U19 takımında forma giyen ve performansı ile dikkat çeken 16 yaşındaki Arda Güler ise ilk kez A Takım kadrosuna dahil edildi.

Fenerbahçe'nin MKE Ankaragücü maçı kamp kadrosu şu şekilde:

Harun Tekin, Osman Ertuğrul Çetin, Oytun Özdoğan, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Filip Novak, Marcel Tisserand, Attila Szalai, Mauricio Lemos, Luiz Gustavo, Jose Sosa, Ozan Tufan, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Mesut Özil, Dimitris Pelkas, Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi-Samuel, Arda Güler, Enner Valencia, Mame Thiam ve Papiss Cisse.

Sarı-lacivertli ekip, Süper Lig'de bitime üç hafta kala lider Beşiktaş'ın beş puan gerisinde, 76 puanla ikinci sırada yer alıyor.