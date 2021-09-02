İspanya’da sel felaketi... Araçlar denize sürüklendi, 5 bin ev elektriksiz kaldı
İspanya’nın kuzeyinde şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde araçlar denize sürüklendi, en az 5 bin ev elektriksiz kaldı.
İspanya’nın kuzeydoğusunda yer alan Katalonya Özerk Bölgesi’ndeki sahil kasabası Alcanar’da şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketi büyük çaplı hasara neden oldu.
Cadde ve sokakların sular altında kaldığı kasabada ev ve iş yerlerinde hasar meydana geldi. Sel sularına kapılan yaklaşık 10 araç denize sürüklendi. Telefon hatlarında meydana gelen hasar nedeniyle iletişimde aksaklık yaşanırken, en az 5 bin ev elektriksiz kaldı.
Başkent Madrid de dahil olmak üzere ülkenin orta ve kuzey kesimlerinde de sel meydana geldi. Sel sularının yükseldiği bölgelerde mahsur kalanlar helikopterlerle kurtarılırken, araçlarında mahsur kalanlar ekipler tarafından çıkarıldı.
Evlerinden tahliye edilen onlarca kişi çevredeki otellere yerleştirildi. Bazı tren hatlarında seferlerin askıya alındığı bölgede, birçok kara yolu da trafiğe kapatıldı.
Yaşanan sel felaketi nedeniyle can kaybı bildirilmedi.
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