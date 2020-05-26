İspanya'da ülke çapında 10 günlük ulusal yas ilan edildi

26 Mayıs 2020 Salı, 17:05

İspanya hükümeti salgınında yaşamını yitiren 26.834 insan için yarından itibaren 10 günlük ulusal yas ilan edildiğini açıkladı.

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri olan İspanya’da hükümet sözcüsü Maria Jesus Montero, yarın başlayacak ulusal yasta bütün bayrakların yarıya ineceğini belirtti.

Montero, 10 günlük yasın resmi bir seremoni ile tamamlanacağını da belirtti.





Sözcü