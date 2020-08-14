İspanya'dan koronavirüs için yeni önlem

14 Ağustos 2020 Cuma, 14:40

Son günlerde vaka ve ölüm sayısının artmasıyla birlikte İspanya Sağlık Bakanlığı, bugünden itibaren bütün restoran ve barların kapatılmasına karar verdi.

Resmi verilere göre 337.334 insana koronavirüs bulaştığı İspanya, son zamanlarda vaka sayılarının artmasıyla beraber yeni önlemler almaya başladı. İspanya Sağlık Bakanı Salvador Illa, corona virüsü salgınının yayılmasını engellemek için ülke genelindeki bütün gece kulüplerinin, barların ve restoranların kapatılacağını açıkladı.

SOSYAL MESAFEYE UYULAMAYAN YERLERDE SİGARA İÇMEK YASAK

Illa, sosyal mesafe kurallarına uyulmasının imkansız olduğu durumlarda açık havada sigara içme yasağı getirildiğini duyurdu.