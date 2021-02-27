İspanya'dan Türkiye'ye doğru yola çıkan 2 gemide mavi dil hastalığı krizi
İspanya’dan Türkiye’ye büyükbaş hayvan taşıyan 2 gemide mavi dil hastalığı olduğu gerekçesiyle yanaşmasına izin verilmedi. Reuters’ta yer alan habere, 2 ay boyunca denizde mahsur kalan hayvanları taşıyan gemiler Cartagena ve Gazimağusa limanlarına demirledi.
İspanya'dan Türkiye'ye yola çıkan gemilerdeki büyükbaş hayvanlarda mavi dil hastalığı olduğu gerekçesiyle Türkiye’ye girişine izin verilmedi. Reuters’ta yer alan habere göre, 895 sığırı taşıyan Karim Allah gemisi, İspanya'nın Cartagena limanına yanaşırken ikinci gemi olan ElBeik ise KKTC’nin Gazimağusa limanına demir attı.
Reuters haberinde, Türkiye’den yetkililerin hayvanlarda mavi dil hastalığı olabileceğini söyleyerek sevkiyatı durdurduğunu ve İspanya'dan canlı hayvan ithalatını askıya alındığını aktardı. Türkiye’nin hayvanlara test uygulamadığı belirtilen haberde, kısa süre önce İspanya'nın Huesca eyaletinde bir salgın tespit edildiği aktarıldı.
Igualdad Animal STK'nin direktörü Silvia Barquero yaptığı açıklamada, büyükbaş hayvanlarla ilgili, “Hayvanların atıkları iki aydır nereye gidiyor? Kabul edilemez sağlık koşullarında olduklarından eminiz” dedi.
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