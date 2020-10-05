İspanyol gribi pandemisiyle Birinci Dünya Savaşı'nın bağlantılı olduğu keşfedildi
1918’de Birinci Dünya Savaşı’nın sonuna yaklaşmışken, tüm dünya H1N1 gribiyle bir kez daha sarsıldı. Grip salgınında, dünya nüfusunun yaklaşık üçte biri enfekte oldu. En az 50 milyon kişi hayatını kaybetti. Peki söz konusu pandemi neden bu denli ölümcül oldu? Araştırmacılar bu sorunun cevabını, o dönemde anormal seyreden iklimde buldu.
Geçen hafta GeoHealth dergisinde yayımlanan araştırmada bilim insanları, hava durumundaki aşırı anomalilerin etkilerini inceledi. Bu etkilerin, I. Dünya Savaşı’nda kayıpların artmasına yol açtığı; savaş sonrasında da gribin yayılmasına ve şiddetinin artmasına zemin hazırladığı keşfedildi.
Alplere ait bir buz çekirdeğini ve iklimle ilgili başka kayıtları inceleyen çalışmada 1914’le 1919 arasında Avrupa’ya doğru anormal soğuk hava akışı tespit edildi. Söz konusu akış, sıcaklıkları düşürdü ve böylece savaş alanları yağmur altında kaldı
Bilim insanları, çatışmalar esnasında ortaya çıkan toz ve patlayıcıların yüksek ihtimalle yerel atmosferde sıcaklıkları düşürdüğünü ve yağışa sebep olduğunu belirtti.
Araştırma ekibi, savaş sırasında yaşanan ölümlerdeki ani artışların genellikle soğuk hava ve yoğun yağışları takip ettiğini keşfetti. Buna göre soğuk havalar, zatürreyle birlikte enfeksiyonu ağırlaştırarak ölüm oranını artırmış olabilir.
Araştırmanın başyazarı, Hardvard Üniversitesi’nden iklim bilimci Alexander More, bulgularını şöyle yorumladı:
İklim anormalliğinin 1918 pandemisinin temel nedeni olduğunu iddia etmiyorum. Ama bu anormallik epey fazla olan ölümlerin artmasına kesinlikle sebep oldu.
Kaynak: Independent Türkçe
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