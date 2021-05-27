İspanyol teknik direktör Emery, 4. UEFA Kupası'nı kazandı

27 Mayıs 2021 Perşembe, 08:52

İspanyol teknik adam Unai Emery, UEFA Avrupa Ligi’nde bir kez daha en iyi bildiği işi yaptı. Teknik direktörü olduğu Villarreal ile Manchester United'ı devirip kupayı kaldıran ünlü çalıştırıcı, eşi benzeri zor görülecek bir başarıya imza attı.

Avrupa Ligi’ni Sevilla ile 3 kez kazanan (2014-2015-2016) Emery buna diğer İspanyol takımı Villarreal ile bir zafer daha ekleyerek en çok UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu olan teknik direktör unvanını aldı. İspanyol futbol adamı aynı zamanda son 8 yılda 5 kez Avrupa Ligi finaline ulaştı.

5 SEZONUN HİÇBİRİNDE FİNALDEN ÖNCE ELENMEDİ

Üstelik Emery, Avrupa Ligi'nde yer aldığı son 5 sezonun her birinde finale yükseldi. Villlarreal’in başında eski takımı Arsenal’i eleyen 49 yaşındaki hoca, böylece UEFA Avrupa Ligi'nde 3 farklı takımla (Sevilla, Arsenal, Villarreal) finale çıkan ilk teknik direktör olmayı başardı.

EMERY'NİN UEFA AVRUPA LİGİ KARNESİ

- 2013/14 - Sevilla - Şampiyon

- 2014/15 - Sevilla - Şampiyon

- 2015/16 - Sevilla - Şampiyon

- 2018/19 - Arsenal - Finalist

- 2020/21 - Villarreal - Şampiyon