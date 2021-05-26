Manchester United'i deviren Villarreal UEFA Kupası'nı kazandı
UEFA Kupası finalinde Manchester United'i deviren Villarreal şampiyon oldu.
UEFA Avrupa Ligi'nde normal süresi ve uzatmaları 1-1 sona eren final maçında penaltılarda Manchester United'ı 11-10 yenen Villarreal, kupanın sahibi oldu.
VILLARREAL PENALTILARLA ŞAMPİYON
UEFA Avrupa Ligi'nin şampiyonun penaltılar belirledi. Villarreal'in penaltılarını Gerard Moreno, Raba, Alcacer, Alberto Moreno, Parejo, Moi Gomez, Raul Albiol, Coquelin, Mario Gaspar, Pau Torres, Geronimo Rulli (kaleci) gole çevirdi.
Manchester United'da Mata, Alex Telles, Bruno Fernandes, Marcus Rashford, Edinson Cavani, Fred, Daniel James, Luke Shaw, Axel Tuanzebe, Victor Lindelöf kullandıkları penaltılarda hata yapmadı. Ancak kaleci De Gea'nin penaltısını kaleci Rulli kurtardı ve UEFA Avrupa Ligi Kupası, Villarreal'in oldu. İspanyol ekibi tarihinde ilk kez bu kupayı müzesine götürdü.
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