Isparta'da şarbon şüphesi!

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde bir kişi, şarbon şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Köyde tedbir amaçlı hayvanlara şarbon aşısı yapılacağı öğrenildi.

AA
04 Haziran 2020 Perşembe, 16:29
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Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde bir kişi, şarbon şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. 

Göksöğüt köyünde hayvancılıkla uğraşan A.C, elindeki yara nedeniyle hastaneye gitti. Testler sonucunda A.C. şarbon şüphesiyle tedavi altına alındı.

Köyde tedbir amaçlı hayvanlara şarbon aşısı yapılacağı öğrenildi.


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