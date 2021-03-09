Isparta'da yaşayan Zilfinur Bakır'dan 5 gündür haber alınamıyor

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde 5 gün evden çıkan ve bir daha haber alınamayan Zilfinur Bakır için arama çalışması başlatıldı.

cumhuriyet.com.tr
09 Mart 2021 Salı, 15:47
Isparta'da yaşayan Zilfinur Bakır'dan 5 gündür haber alınamıyor
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Isparta’nın Yalvaç ilçesinde ailesine ‘markete gidiyorum’ diyerek evden çıktığı söylenen Zilfinur Bakır’dan 5 gündür haber alınamıyor.

Yalvaç ilçesinde ailesiyle birlikte yaşayan 23 yaşındaki Zilfinur Bakır, 5 Mart günü ‘markete gidiyorum’ diyerek evden çıktı. Tekrar eve dönmeyen kadın için ailesi polise kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine çalışma başlatan emniyet ekipleri Zilfinur Bakır’ın aynı gün 10.30 sıralarında caddede yürürken bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüsüne ulaştı. Güvenlik kamerası görüntüsünde Bakır’ın yalnız başına yolda yürüdüğü tespit edildi.

Öte yandan Zilfinur Bakır’ın kaybolduğu gün Yalvaç-Isparta arasında sefer yapan bir yolcu minibüsüne bindiği ve Gelendost ilçesine bağlı Yeşilköy mevkiinde indiği iddia edildi. İddia üzerine emniyet ekipleri, yollardaki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Zilfinur Bakır’ın bulunmasıyla ilgili çalışmalar sürüyor.


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