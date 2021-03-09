Isparta'da yaşayan Zilfinur Bakır'dan 5 gündür haber alınamıyor
Isparta'nın Yalvaç ilçesinde 5 gün evden çıkan ve bir daha haber alınamayan Zilfinur Bakır için arama çalışması başlatıldı.
Isparta’nın Yalvaç ilçesinde ailesine ‘markete gidiyorum’ diyerek evden çıktığı söylenen Zilfinur Bakır’dan 5 gündür haber alınamıyor.
Yalvaç ilçesinde ailesiyle birlikte yaşayan 23 yaşındaki Zilfinur Bakır, 5 Mart günü ‘markete gidiyorum’ diyerek evden çıktı. Tekrar eve dönmeyen kadın için ailesi polise kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine çalışma başlatan emniyet ekipleri Zilfinur Bakır’ın aynı gün 10.30 sıralarında caddede yürürken bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüsüne ulaştı. Güvenlik kamerası görüntüsünde Bakır’ın yalnız başına yolda yürüdüğü tespit edildi.
Öte yandan Zilfinur Bakır’ın kaybolduğu gün Yalvaç-Isparta arasında sefer yapan bir yolcu minibüsüne bindiği ve Gelendost ilçesine bağlı Yeşilköy mevkiinde indiği iddia edildi. İddia üzerine emniyet ekipleri, yollardaki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.
Zilfinur Bakır’ın bulunmasıyla ilgili çalışmalar sürüyor.
Video Haberler
- Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'a verdiği yanıt kahkahaya boğdu
- Koronavirüs nedeniyle bir gözünü kaybetti
- Ağaçları sularken 1500 yıllık para buldu
- Demirtaş’ın annesine çirkin sözler! Büyük tepki topladı
- Dehşeti yaşadı! Dinlenip dinlenip sopalarla dövdüler
- Şampiyonluk kutlamalarında tepki çeken görüntüler
- İnşaatta ölen 2 kardeşin son görüntüleri ortaya çıktı
- “Çektiği görüntülerle bana şantaj yapmaya başladı”
- Dünya Kadınlar Günü'nde sokak ortasında kadına şiddet
- Survivor yarışmacısı sunucuyla kavga etti!
En Çok Okunan Haberler
- 'Yeliz' lakaplı Ahmet Hamdi Çamlı'dan tepki çeken tweet
- Rasim Öztekin yaşamını yitirdi
- 8 ilde kısıtlamalar yeniden gündeme geldi
- İttifak bozuluyor mu?
- İşten çıkarma yasağı hakkında yeni karar
- Levent Gültekin saldırıya uğradığını duyurdu
- Çiçekçi kadının kızı, Oxford'da eğitim görmüyormuş
- Cumhurbaşkanı işareti verdi: Suriyelilere vatandaşlık
- Yılmaz Özdil ifadeye çağrıldı
- Survivor yarışmacısı sunucuyla kavga etti!