İsrail Başbakanı yarın adi suçlar ile yargılandığı davada mahkeme heyetinin karşısına çıkacak

23 Mayıs 2020 Cumartesi, 15:38

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun yarın rüşvet, sahtekarlık ve emniyeti suistimal suçlamaları ile suçlandığı Bölgesel Yeruşalayim Mahkemesi’ne gelmesi bekleniyor.

Netenyahu suçlamaları kabul etmiyor zira kabul ettiği takdirde suçlamalar kesinleşecek ve mahkeme isnat edilen suçlamalara ilişkin cezayı karara bağlayacak. Pazar günü başlayacak olan davanın oturumu esnasında savunma için tarihler belirlenecek ve gelecek oturumlarda ne gibi kanıtlar sunulacağı mahkemeye bildirilecek.

İLK OTURUMDAN ÖNCE NELER OLDU

Oda TV'den Rafael Sadi'nin aktardığına göre, suç duyurusu yapılmadan evvel geçen sene Ekim ayında, Başbakanın dinlenme süreci gerçekleştirildi. Bu süreç zarfında da, soruşturma kapsamında suçlananlara isnat edilen suçlar alındı.

Hükümetin Hukuk Başdanışmanı Avihay Mendelblit, geçen yıl Kasım ayında kararını açıkladı ve Başbakan Netanyahu'yu rüşvet, sahtekarlık ve emniyeti suistimal ile suçlamaya karar verdi.

Netanyahu ise karara şiddetle tepki vererek, “Hayarımı İsrail Devleti’ne adadım. Bu ülke için savaştım, onun için yaralandım, ülkem için uluslararası zirvelerde ve burada bir Dünya gücü olabilmemiz için uğraşıyorum ve ben elde ettiğimiz sonuçlardan ziyadesi ile memnunum" dedi.