İsrail Başbakanı'ndan Pfizer'le ilgili kritik iddia: Delta varyantına karşı zayıf

17 Temmuz 2021 Cumartesi, 10:31

İsrail Başbakanı Naftali Bennett üst düzey sağlık yetkilileri ve bakanlarla toplantı düzenledi.

"PFIZER DELTA VARYANTINA KARŞI ZAYIF"

Pfizer aşısının koronavirüsün Delta varyantına karşı etkinliği hakkında konuşan Bennett, "Pfizer aşısının Delta varyantına karşı etkinliği, sağlık yetkililerinin umduğundan daha zayıf. Tam olarak ne derece yardımcı olduğunu bilmiyoruz, ancak Delta varyantına karşı sağlık yetkililerinin beklediğinden çok daha az" ifadelerini kullandı.